Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salón de actos en la sede de CANARIAS7.
Salón de actos en la sede de CANARIAS7. Juan Carlos Alonso

ForoCANARIAS aborda el papel del cambio climático en la estrategia empresarial

El encuentro se celebra en el Salón de Actos de CANARIAS7

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:21

Comenta

CANARIAS7 celebra una nueva edición de ForoCANARIAS7 coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático. Bajo el título 'El cambio climático en la estrategia de las empresas', el encuentro reúne a expertos y representantes del sector público y privado para debatir sobre cómo la sostenibilidad se ha convertido en un eje clave para la competitividad y el futuro del tejido económico.

El coloquio cuenta con la participación de Sonia Arias, directora de EBV Consulting; José Eduardo Ramírez, presidente del Consejo de Administración de Guaguas Municipales; y Raúl Falcón, subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de la Salud. La moderación corre a cargo del director de este periódico, Francisco Suárez.

Durante el debate, organizado por CANARIAS7 con el patrocinio de Guaguas Municipales y Toyota Canarias, los ponentes analizan cómo el cambio climático ha pasado de ser un desafío ambiental a una variable estratégica esencial para las empresas, que deben integrar la sostenibilidad en sus decisiones operativas, financieras y de gestión. Se abordan los riesgos de la inacción climática —desde los daños físicos y los costes de transición hasta la pérdida de reputación—, así como las oportunidades de innovación y eficiencia que ofrece una estrategia sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  6. 6 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  7. 7 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  8. 8 Encuentran a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera
  10. 10 Localizan a Ione, el niño de 13 años desaparecido en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ForoCANARIAS aborda el papel del cambio climático en la estrategia empresarial