ForoCANARIAS aborda el papel del cambio climático en la estrategia empresarial El encuentro se celebra en el Salón de Actos de CANARIAS7

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 12:21 | Actualizado 12:43h.

CANARIAS7 celebra una nueva edición de ForoCANARIAS7 coincidiendo con el Día Internacional contra el Cambio Climático. Bajo el título 'El cambio climático en la estrategia de las empresas', el encuentro reúne a expertos y representantes del sector público y privado para debatir sobre cómo la sostenibilidad se ha convertido en un eje clave para la competitividad y el futuro del tejido económico.

El coloquio cuenta con la participación de Sonia Arias, directora de EBV Consulting; José Eduardo Ramírez, presidente del Consejo de Administración de Guaguas Municipales; y Raúl Falcón, subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de la Salud. La moderación corre a cargo del director de este periódico, Francisco Suárez.

Durante el debate, organizado por CANARIAS7 con el patrocinio de Guaguas Municipales y Toyota Canarias, los ponentes analizan cómo el cambio climático ha pasado de ser un desafío ambiental a una variable estratégica esencial para las empresas, que deben integrar la sostenibilidad en sus decisiones operativas, financieras y de gestión. Se abordan los riesgos de la inacción climática —desde los daños físicos y los costes de transición hasta la pérdida de reputación—, así como las oportunidades de innovación y eficiencia que ofrece una estrategia sostenible.