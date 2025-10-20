ForoCANARIAS7 aborda el papel del cambio climático en la estrategia empresarial
El encuentro se celebra este jueves 23 de octubre, a las 12.30 horas, en el Salón de Actos de CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 20 de octubre 2025, 10:47
Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, CANARIAS7 organiza una nueva edición de ForoCANARIAS7, que en esta ocasión abordará un asunto clave para la competitividad y el futuro del tejido económico: 'El cambio climático en la estrategia de las empresas'.
El encuentro, que tendrá formato de coloquio, contará con la participación de Sonia Arias, directora de EBV Consulting; José Eduardo Ramírez, presidente del Consejo de Administración de Guaguas Municipales; y Raúl Falcón, subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de la Salud. La sesión estará moderada por el director de CANARIAS7, Francisco Suárez.
Más allá de su impacto ambiental, el foro pondrá el foco en cómo el cambio climático se ha convertido en una variable estratégica ineludible para las empresas, que ya no pueden limitarse al cumplimiento normativo. La sostenibilidad se consolida como una oportunidad de innovación, eficiencia y diferenciación competitiva, además de una exigencia social y de mercado.
Durante el debate se analizarán los riesgos derivados de la inacción climática, tanto físicos (daños en infraestructuras), como de transición (costes de carbono, obsolescencia de activos) y reputacionales (pérdida de confianza de clientes e inversores). El objetivo es ofrecer una visión integral sobre cómo la adaptación y la mitigación climática deben integrarse en el ADN operativo, financiero y de gestión de las organizaciones.
El encuentro, organizado por CANARIAS7, cuenta con el patrocinio de Guaguas Municipales y Toyota Canarias.