Ford anuncia 3.800 despidos en Europa a la espera de concretar las salidas en Valencia

Ford despedirá a 3.800 empleados en Europa para crear «una estructura de costes más ligera y competitiva» en el continente. Una reestructuración que afectará a 2.300 trabajadores en Alemania, a 1.300 en Reino Unido y a 200 en el resto de Europa, entre los que se encuentran las oficinas de Madrid, pero no la planta valenciana de Almussafes.

En concreto, la compañía reducirá en 2.800 empleados su estructura de Ingeniería en Europa. «Estos cambios están dirigidos por la transición a motorizaciones 100% eléctricas y menor complejidad de vehículos. Ford mantendrá una organización de ingeniería con unas 3.400 posiciones en Europa, enfocadas en diseño de vehículos y desarrollo, así como la creación de servicios conectados», ha detallado la empresa.

Además, la compañía despedirá a unos 1.000 empleados para crear una «estructura de costes más ágil para las funciones administrativas, marketing, ventas y distribución» en Europa. En cuanto a los despidos en España, fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que el número de trabajadores afectados será «proporcional al tamaño del mercado», si bien no han concretado una cifra.

Sin embargo, los despidos en España no afectarán a la planta de Ford en Almussafes y se concentrarán en el área de Marketing y Ventas que la automovilística tiene en Madrid, han señalado las fuentes consultadas. Pese a ello, esto no quiere decir que la factoría no se vea afectada ya que se da por sentado que habrá un recorte de estructura que llegará más pronto que tarde debido a que, hasta la llegada de los coches eléctricos, va a caer la carga de trabajo al dejar de ensamblar vehículos convencionales.

En ese sentido, en Alemania habrá 1.700 despidos ligados al área de desarrollo de producto y 600 vinculados a las funciones administrativas. En Reino Unido serán 1.000 despidos en el área de desarrollo de producto y 300 en funciones administrativas, mientras que en el resto de Europa los 200 despidos totales se dividen al 50% por cada área.

«Decisiones difíciles»

«Estas son decisiones difíciles que no se han tomado a la ligera. Reconocemos la incertidumbre que crea para nuestro equipo y les aseguro que les ofreceremos nuestro apoyo en los próximos meses. Iniciaremos un diálogo con nuestros socios sindicales para avanzar conjuntamente en la construcción de un futuro próspero para nuestro negocio en Europa», ha señalado el director general de Ford Model E en Europa, Martin Sander.

«Para sentar las bases de un negocio sosteniblemente rentable de Ford en Europa, necesitamos actuar y cambiar la forma en que desarrollamos, construimos y vendemos los vehículos Ford. Esto impactará la estructura organizativa, el talento y las habilidades que necesitaremos en el futuro», ha añadido.