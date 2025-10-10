Financial Times reconoce a la ZEC como la mejor Zona Económica Especial de Europa para industrias del conocimiento de 2025 La Zona Especial Canaria genera ya más de 11.500 empleos y ha crecido un 43% en los últimos años, con una facturación superior a los 3.400 millones de euros

Entre las compañías instaladas en la ZEC destaca Fortiche, estudio responsable de la animación más vista en Netflix.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 12:42

La Zona Especial Canaria (ZEC) ha sido reconocida por el Financial Times, a través de su división especializada en inversión extranjera FDI Intelligence, como la mejor Zona Económica Especial de Europa para industrias del conocimiento en 2025, según el ministerio de Hacienda y Función Pública.

El jurado de los Global Free Zones Awards 2025 destacó la colaboración con universidades y centros de formación, así como el acceso a financiación y el respaldo institucional coordinado como elementos clave del modelo canario. También valoró la capacidad de la ZEC para adaptarse a las nuevas reglas fiscales internacionales y su apuesta por un crecimiento basado en talento, innovación y sostenibilidad.

Actualmente, la ZEC genera más de 11.591 empleos, lo que supone un incremento del 43% desde 2020, y acoge 914 empresas, un 32% más que hace cinco años. Su actividad representa ya más del 5% del empleo en los sectores donde opera en Canarias y aporta más de 3.400 millones de euros de facturación anual.

Entre las compañías instaladas destacan Arquimea, uno de los mayores centros de I+D de España; Fortiche, estudio responsable de la animación más vista en Netflix, ganadora de cuatro premios Emmy; PwC, que desarrolla inteligencia artificial y blockchain desde Canarias; Atos, que ofrece soporte para los Juegos Olímpicos y la Champions League; o Wooptix, empresa puntera en la industria de los semiconductores.

El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, subrayó que el éxito radica en un enfoque que combina talento, infraestructura y apoyo institucional. «Los incentivos fiscales son un gran mecanismo para atraer inversión, pero no son suficientes. El talento y las infraestructuras son la clave. El incentivo va al final: es el complemento que decanta la decisión», explicó.

También destacó que la ZEC fue una de las primeras zonas fiscales del mundo en adaptarse a las nuevas normativas internacionales, garantizando que la actividad se desarrolle efectivamente en Canarias. «Nuestra estructura basada en sustancia tiene una doble ventaja: mejora la economía canaria y nos aleja de la etiqueta de paraíso fiscal», añadió.

Hernández concluyó agradeciendo el apoyo de las instituciones, empresas, centros de formación y ciudadanía canaria, y aseguró que este reconocimiento internacional «no es un punto de llegada, sino un incentivo para seguir siendo competitivos».