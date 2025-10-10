Financial Times reconoce a la ZEC como la mejor Zona Económica Especial de Europa para industrias del conocimiento de 2025
La Zona Especial Canaria genera ya más de 11.500 empleos y ha crecido un 43% en los últimos años, con una facturación superior a los 3.400 millones de euros
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 10 de octubre 2025, 12:42
La Zona Especial Canaria (ZEC) ha sido reconocida por el Financial Times, a través de su división especializada en inversión extranjera FDI Intelligence, como la mejor Zona Económica Especial de Europa para industrias del conocimiento en 2025, según el ministerio de Hacienda y Función Pública.
El jurado de los Global Free Zones Awards 2025 destacó la colaboración con universidades y centros de formación, así como el acceso a financiación y el respaldo institucional coordinado como elementos clave del modelo canario. También valoró la capacidad de la ZEC para adaptarse a las nuevas reglas fiscales internacionales y su apuesta por un crecimiento basado en talento, innovación y sostenibilidad.
Actualmente, la ZEC genera más de 11.591 empleos, lo que supone un incremento del 43% desde 2020, y acoge 914 empresas, un 32% más que hace cinco años. Su actividad representa ya más del 5% del empleo en los sectores donde opera en Canarias y aporta más de 3.400 millones de euros de facturación anual.
Entre las compañías instaladas destacan Arquimea, uno de los mayores centros de I+D de España; Fortiche, estudio responsable de la animación más vista en Netflix, ganadora de cuatro premios Emmy; PwC, que desarrolla inteligencia artificial y blockchain desde Canarias; Atos, que ofrece soporte para los Juegos Olímpicos y la Champions League; o Wooptix, empresa puntera en la industria de los semiconductores.
El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, subrayó que el éxito radica en un enfoque que combina talento, infraestructura y apoyo institucional. «Los incentivos fiscales son un gran mecanismo para atraer inversión, pero no son suficientes. El talento y las infraestructuras son la clave. El incentivo va al final: es el complemento que decanta la decisión», explicó.
También destacó que la ZEC fue una de las primeras zonas fiscales del mundo en adaptarse a las nuevas normativas internacionales, garantizando que la actividad se desarrolle efectivamente en Canarias. «Nuestra estructura basada en sustancia tiene una doble ventaja: mejora la economía canaria y nos aleja de la etiqueta de paraíso fiscal», añadió.
Hernández concluyó agradeciendo el apoyo de las instituciones, empresas, centros de formación y ciudadanía canaria, y aseguró que este reconocimiento internacional «no es un punto de llegada, sino un incentivo para seguir siendo competitivos».