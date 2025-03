Ferrovial votará en su junta de abril la reelección de Rafael del Pino como consejero

Nueva cita clave para Ferrovial el próximo 24 de abril. La compañía remitió anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el orden ... del día de la junta de accionistas que se celebrará esa fecha. Un encuentro en el que se votará la reelección del presidente de la firma, Rafael del Pino, y de su vicepresidente, Óscar Fanjul, como consejeros ejecutivos.

La junta se celebrará de nuevo en Amsterdam (Países Bajos), donde la compañía cumplirá en junio de 2025 dos años desde el polémico traslado de su sede social. Según se desprende del comunicado al supervisor, los accionistas también votarán la reelección de María del Pino y Calvo-Sotelo, José Fernando Sánchez-Junco Mans, Bruno Vito Benito Di Leo Allen como consejeros no ejecutivos, además de la de Hildegard Maria Wortmann como directora no ejecutiva, y la de Alicia Reyes Revuelta como administradora no ejecutiva.

Es previsible que también se aprueba la propuesta para la nueva política de remuneraciones de los consejeros que entraría en vigor desde el 1 de enero de este ejercicio con carácter retroactivo. En concreto, la modificación supondrá un incremento de la remuneración fija del presidente en un 10%, y en otro 10,3% la del consejero delegado, Ignacio Madridejos. En total, pasarían a cobrar hasta 1,65 millones de euros y 1,60 millones, respectivamente.

En el documento del orden del día también se incluye la propuesta para designar a la consultora PwC como auditor externo legal de Ferrovial para los ejercicios comprendidos entre este 2025 y el 2027.