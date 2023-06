Estrella Galicia vende un 20% más pero gana 84 millones, casi un 12% menos

El grupo cervecero Hijos de Rivera, propietario de Estrella Galicia, cerró su ejercicio 2022 con una facturación por ventas récord, de 724 millones de euros, lo que supone casi un 20% más que en 2021. Sin embargo, la subida de los costes ha mermado los beneficios de la empresa hasta cerrar el año en 83,9 millones de euros, un 11,6% menos que el año anterior.

El presidente ejecutivo de la corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, achacó la caída de los beneficios a la decisión de la empresa de no repercutir la «acusada» subida de los costes de las materias primas y suministros a los precios finales de sus productos. «Este año nos ha tocado hacer un ejercicio de responsabilidad para intentar amortiguar el impacto de la incesante escalada de precios. Por ello no se han repercutido dichos costes de manera trasversal lo que, haciendo de escudo, ha lastrado negativamente nuestra cuenta de resultados. Son decisiones de las que no nos arrepentimos y que forman parte de nuestro ADN, de una empresa responsable, familiar y centenaria», aseguró Rivera.

La empresa, también propietaria de la sidra Maeloc y el agua Cabreiroá, destacó el buen comportamiento del consumo en España gracias a la recuperación del canal de hostelería tras la pandemia y el despegue del turismo. Por el lado de la inversión, ascendió a 153,4 millones de euros, sobre todo destinada a la construcción de una nueva fábrica en Arteixo (La Coruña) que se pondrá en marcha en 2024. El plan de la empresa es invertir más de 450 millones de euros en el trienio 2022-2024.

En cuanto al empleo, Hijos de Rivera cerró el pasado año con un incremento de la plantilla del 8,33%, hasta contar con 1.573 personas, el 91% de las cuales cuenta con contrato indefinido. Además, para este año prevé un incremento del 30% de la plantilla.

El 2022 se vendieron 494 millones de litros de cerveza, un 10,07% más que en 2021. Por su parte, el negocio de aguas comercializó en 2022 un total de 217 millones de litros de sus cuatro marcas: Cabreiroá, Agua de Cuevas, Fontarel y Auara. Esto supone un 14,5% más que en el ejercicio anterior.