Entregados los galardones a las entidades distinguidas por los Premios al Valor Social de Fundación Moeve en Canarias 2025 Cáritas Diocesana Canarias, Fundación Canaria Sonsoles Soriano y CEAR Canarias reciben 75.000 euros para hacer realidad tres proyectos con impacto real positivo que transforman vidas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:42 Compartir

Fundación Moeve ha reconocido hoy en el acto de entrega de sus Premios al Valor Social 2025 en Canarias a tres iniciativas que destacan por su capacidad de transformar realidades vulnerables y promover una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Los proyectos galardonados, impulsados por la Fundación Canaria Sonsoles Soriano, Cáritas Diocesana de Canarias y CEAR Canarias, reflejan la diversidad y el compromiso del tejido social canario, así como la apuesta de la Fundación Moeve por impulsar iniciativas que generan impacto positivo real.

Desde el derecho a la vida independiente de personas con discapacidad, hasta el fortalecimiento del voluntariado, y la creación de oportunidades laborales para jóvenes migrantes, los Premios al Valor Social han vuelto a situar a las personas en el centro.

Las tres entidades han sido homenajeadas esta mañana en un acto celebrado en la capital tinerfeña, con una alta asistencia de entidades del tercer sector que han querido acompañarles, así como con la presencia de la mayoría de las personas integrantes del jurado.

Un jurado presidido por Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, quien, junto a la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, ha estado acompañada en el acto también por la Diputada del Común, Lola Padrón; la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero; la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González; la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia, y Rosa Santoro, en representación de los profesionales de Moeve.

Belén Machado ha señalado que «celebramos 21 años de los Premios al Valor Social, que en Canarias han hecho posible impulsar 80 proyectos. Unos reconocimientos creados para las personas, en especial las más vulnerables, pero también para despertar la solidaridad, para resaltarla y para reconocerla.

Para Fundación Moeve es un privilegio reconocer y acompañar el trabajo incansable de las ONG, cuya entrega diaria transforma realidades y demuestra que la solidaridad genera impacto positivo real, crea oportunidades y construye un futuro más justo e inclusivo, que no deje a nadie atrás.»

Durante su intervención, Candelaria Delgado ha remarcado que «no ha sido sencillo elegir entre tantos proyectos, pues si algo sobra en esta tierra es compromiso, solidaridad y capacidad para transformar vidas. Los premiados este año representan la valentía de actuar donde otros solo ven dificultades, y nos recuerdan que el valor social se construye con acciones concretas que mejoran nuestro entorno». «Hoy no solo entregamos premios: celebramos la fuerza de la solidaridad», resaltó, al tiempo que puso en valor la «creación, por parte de Fundación Moeve, de redes de apoyo entre la empresa y su entorno».

Las tres entidades premiadas, seleccionados, de entre un total de 45 candidaturas presentadas en el Archipiélago, se repartirán 75.000 euros para desarrollar sus iniciativas a lo largo del próximo año. Unos proyectos de los que, según sus propios cálculos, se beneficiarán 2.000 personas de forma directa, al tiempo que de forma indirecta llegarán a 22.980. Con ellos, son ya 80 los proyectos reconocidos en Canarias en la historia de los Premios al Valor Social, con una aportación global de 862.000 euros.

Proyectos premiados en 2025

`El Hogar que sueño´, presentado por la Fundación Canaria Sonsoles Soriano, apuesta por garantizar el derecho a una vida independiente para personas con discapacidad intelectual. A diferencia de los pisos tutelados tradicionales, esta iniciativa acompaña a cada persona en su propio hogar —ya sea en propiedad o en alquiler— y diseña con ella un plan individualizado de apoyos que incluye hábitos de autonomía en el hogar, cuidado personal, salud, gestión económica y participación social. El proyecto integra además prácticas sostenibles como el reciclaje, el uso eficiente de la energía y la participación en acciones comunitarias de conservación del entorno. Con herramientas adaptadas en lectura fácil y una metodología centrada en la autodeterminación, la propuesta promueve una vida autónoma, digna y plenamente integrada en la comunidad. El trofeo ha sido entregado por Candelaria Delgado y Charín González a Georgette Bugnion, presidenta de la ONG, con Javier Orrillo como padrino solidario.

Por su parte, Cáritas Diocesana de Canarias ha sido premiada por el `Proyecto Bentayga´, una apuesta estratégica por el fortalecimiento y cuidado del voluntariado, pilar fundamental en la atención a personas y familias en situación de pobreza severa y exclusión social. La iniciativa impulsa un acompañamiento integral del voluntariado desde su incorporación hasta su desvinculación, promoviendo formación continua, espacios de escucha y reflexión, perspectiva de género y una cultura del cuidado que fortalece la capacidad de respuesta de los equipos en toda la provincia de Las Palmas. En un contexto de aumento de la vulnerabilidad social, Cáritas asegurará, así, que las más de mil personas voluntarias con las que cuenta la entidad actúen con herramientas sólidas, criterios comunes y apoyo constante. El trofeo ha sido recogido por Ana Margarita Rivero, adjunta a la Secretaría General, de manos de Águeda Fumero y Belén Machado, y en compañía de Jorge de Castro, profesional de Moeve que ha apadrinado a la entidad.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Canarias) ha sido distinguida por su proyecto `Becas Renueva´, una iniciativa pionera que vincula inclusión social y transición energética justa. El programa, apadrinado por Jesús Méndez, ofrece a jóvenes migrantes extutelados la oportunidad de acceder a formación en energías renovables eliminando las barreras económicas que normalmente les impiden continuar estudiando. Las becas cubren alojamiento, manutención, transporte y material formativo, garantizando que puedan concentrarse en su aprendizaje. La propuesta incluye además acompañamiento educativo, psicosocial y laboral, facilitando la inserción laboral de quienes completen el itinerario. Sara Hernández, técnica de Marketing y Alianzas con Empresas de la entidad, ha recibido el galardón, entregado por Lola Padrón, Beatriz Sicilia y Rosa Santoro.

Estas tres entidades ganadoras en Canarias se suman a las galardonadas en Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar y Portugal. Fundación Moeve ha destinado en esta edición 375.000 euros para apoyar el desarrollo de proyectos que contribuyen a mejorar el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social, con un énfasis en proyectos que promueven la inclusión y la transición ecológica justa.

Desde la creación de estos Premios en 2005, Fundación Moeve ha recibido 5.883 propuestas de proyectos diseñados para mejorar la vida de las personas, repartiendo 5,6 millones de euros a 527 de esas iniciativas sociales presentadas, contribuyendo a ayudar a más de 114.000 personas.