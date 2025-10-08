Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera (-Estrella Galicia), y actual presidente del Instituto de Empresa Familiar. ABC

Las empresas familiares españolas crecen en Bolsa más del doble que el resto de cotizadas

Estas compañías generan 3 puntos porcentuales más de empleo que las del Mercado Continuo, según el ultimo informe de IEF

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:26

Comenta

Las empresas familiares españolas crecen al doble de ritmo que las compañías cotizadas, con un incremento anual del valor añadido del 7%, frente al 3% ... del conjunto de compañías del Mercado Continuo desde 2014 y hasta 2023. Un periodo en el que además generaron más empleo y lograron retener a sus profesionales por encima del resto. Estas son las principales conclusiones del estudio «El Futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial», presentado este miércoles y elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar, en colaboración con McKinsey & Company, a partir del análisis de 116 compañías de este tipo entre las que se encuentran pesos pesados como Mercadona, Antolin, Estrella Galicia o Barceló.

