Las empresas canarias asumen con recelo la jornada laboral de cuatro días

La Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) ve «complicado» que las empresas canarias apuesten por pedir la subvención de 200.000 euros que ofrece el Gobierno por reducir al menos un 10% la jornada laboral de sus trabajadores. Se trata de un proyecto piloto que pactó el Gobierno con Más País en 2021 y que por fin ve la luz, con dos años de retraso sobre el plazo previsto.

Las pequeñas y medianas empresas del sector de la industria que tengan una plantilla de hasta 250 trabajadores podrán solicitar esta prestación hasta el próximo 13 de mayo.

El presidente regional de Asinca, Raúl García, subrayó que en un mercado «reducido, fragmentado» como el canario pueden surgir limitacionesque «mermen» las líneas de producción industriales. «Hay que dejar claro que se trata de una prueba piloto que ni si quiera el propio Gobierno sabe si va a funcionar, pienso que será válido para aquellos que cumplan los requisitos y consideren que puede ser beneficiosos tanto para su empresa como para sus trabajadores».

La medida ya funciona en Valencia, donde los trabajadores prueban como sería su vida con una jornada de cuatro días

García indicó que «por ahora» no ha tenido notificación de que ninguno de sus asociados tenga pensado acogerse a esta ayuda, que «está muy bien que dure dos años, pero con la que luego tendrá que correr el empresario». El presidente de Asinca ve más lógico apostar por «incentivar la productividad» a base de primas y no ve claro que «trabajar menos equivalga a ser más productivo y que en España y en Canarias no se puede promover la cultura de no al sacrificio y no al esfuerzo».

Por último, valoró que cada empresa que quiera reducir la jornada laboral de sus trabajadores lo puede hacer independientemente de esta ayuda y espera «que no se convierta en una imposición legal del Gobierno y siempre sea fruto de una negociación entre empresarios y trabajadores».

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, explicó que la jornada de cuatro días en Canarias va a depender de la actividad que haga cada empresa. «Va a ser cuestión de que a los trabajadores les interese, tendrán que pactar con los empresarios y luego probar a ver si es viable y funciona correctamente».

Ortega insistió en que cada caso se tiene que estudiar individualmente, «las generalizaciones en el mundo de las empresas no existen, no es bueno que le hagamos daño a un sector empresarial que tiene que ser competitivo para conseguir crear empleo y generar riquezas».

Casi 10 millones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este pasado jueves la convocatoria de estas subvenciones para mejorar la productividad en pequeñas y medianas compañías para las que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, ha destinado 9,65 millones de euros con cargo al presupuesto de la Fundación Escuela de Organización Industrial (Fundación EOI).

Podrán beneficiarse de estas ayudas públicas las empresas de hasta 250 trabajadores que tengan un volumen de negocio inferior a 50 millones de euros al año o cuyo balance anual no supere los 43 millones y que no formen parte del sector público.

Para ello tendrán que recortar al menos un 10% la jornada laboral (cuatro horas menos si se trabajan 40 horas semanales) de como mínimo un 30% de su plantilla en el caso de que sean empresas de hasta 20 trabajadores y del 25% si son pymes con más empleados durante un plazo de dos años. Las empresas que apliquen la reducción de horario a más trabajadores sumarán más puntos, igual que harán si apuestan por una reducción de jornada mayor al 10%. Eso sí, solo podrá afectar a los empleados que tengan un contrato indefinido y estén a tiempo completo.