Los empresarios celebran la entrada de capital local en Canaragua: «Es garantía de éxito y futuro» La adquisición del 45% de su accionariado por parte de Satocan, Domingo Alonso y GrupoMartinón marca la senda a seguir por las empresas canarias

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 18:25

La decisión del vehículo de inversión Archipiélago Aguas de adquirir el 45% de las acciones de la matriz del Grupo Canaragua, compañía referente en la gestión integral del ciclo del agua ha sido recibida como una buena noticia por parte de los representantes empresariales de las islas.

Tras el intento fallido del empresariado isleño de quedarse con la propiedad de la Naviera Armas, empresa con un componente estratégico para el archipiélago y su conectividad marítima, operaciones como esta pueden marcar el camino de que cada vez empresas locales recuperen presencia dentro de los grandes sectores económicos.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, calificó de «buena noticia» que el vehículo de inversión Archipiélago Aguas, integrado por empresas como Grupo Martinón, Domingo Alonso Group y Satocan haya adquirido el 45% de las acciones de Canaragua, compañía de gestión integral del ciclo del agua con operaciones en todas las islas que forma parte del Grupo Veolia.

Ortega señaló, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación del informe de coyuntura turística de la CCE relativo al mes de septiembre, que «todo» lo que sea participación de empresas de referencia canaria en sectores «importantes» para el archipiélago, «es una noticia positiva».

Añadió que además esta es una forma de «acercar los problemas que tiene la sociedad, los problemas que tiene Canarias», a la interpretación de las empresas, por lo que felicitó a quienes han participado por haber conseguido entrar en el accionariado.

Además indicó que ahora sí la empresa contará, con un «mayor sello de canariedad», que ayudará a hacer una buena labor de desarollo para tenerla más cerca de las islas.

El vicepresidente de la CCE, José Cristóbal García, expresó que «deberíamos estar todos contentos que empresas del calado de Domingo Alonso, Satocan o el Grupo Martinón se involucren en sectores que son estratégicos para las islas como es el consumo y la producción de agua. «Tener la presencia de empresas referentes es una garantía de éxito y de futuro» para este sector.

Después de la sensación de oportunidad perdida que acarreó la compra de la Naviera Armas por parte del Grupo Balearia en vez de por empresas de capital canario, García opinó que «ojalá» que este movimiento por parte de Archipiélago Aguas cree una tendencia entre el resto del tejido empresarial de las islas.

Un objetivo que según el vicepresidente de la CCE es cada vez más plausible ya que las empresas canarias cada vez cuentan con «más músculo» y recuerda que se ha dado una evolución muy significativa en los últimos 30 años, cuando prácticamente no existían empresas regionales dentro del sector turístico, el más importante del archipiélago.

Por su parte, Theo Hernando, secretario general de Asaga Canarias, la incorporación de empresas de capital canario a Canaragua nos parece una buena noticia ya que esperamos que esto traiga sensibilización respecto al reparto de las aguas a todos los sectores, al abastecimiento urbano y también al abastecimiento agrícola ya que ambos estamos integrados en el mismo ciclo del agua.

Las inversiones que se vayan a realizar se focalicen principalmente en evitar pérdidas en las conducciones ya que así tendremos más aguas en disposición todos los subsectores y también en las nuevas acometidas del alcantarillado para poder regenerar estas aguas y poder utilizarlas en la agricultura. «Estas inversiones son muy necesarias y que Canaragua tenga ahora el 45% del capital canario es importante».

Canaragua, empresa que forma parte del grupo Veolia, tiene 35 años de experiencia siendo el líder de la gestión integral del ciclo del agua en el archipiélago y presta servicio en todo o parte del ciclo de agua a más de 1,5 millones de habitantes en más de 30 municipios canarios, contribuyendo a la sostenibilidad hídrica y medioambiental del archipiélago.

Por su parte, el grupo Veolia aspira a convertirse en la empresa de referencia en transformación ecológica. Presente en los cinco continentes y con 220.000 empleados, el grupo diseña e implementa soluciones prácticas y eficaces para la gestión del agua, los residuos y la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible de allá donde está presente.