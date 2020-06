El Gobierno deja fuera de los ERTE a las empresas que no reanuden la actividad

Las organizaciones de los trabajadores ya han mostrado su predisposición a dar su apoyo a la nueva propuesta en la reunión que mantendrán este miércoles, pero más reacios se muestran los empresarios, a los que no termina de convencerles las nuevas condiciones y ven «difícil» alcanzar un acuerdo habiendo en estos momentos actividades que no pueden reanudarse en el mes de julio por las limitaciones de la nueva normalidad, según manifestaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.

Se mantiene el veto a despedir y contratar y se incorpora una nueva prohibición: no externalizar ninguna tarea

Una vez que se ha superado lo que antes era una línea roja en la negociación, el plazo de tiempo, después de que los agentes sociales dieran su brazo a torcer de que sea solo hasta septiembre, el gran escollo se encuentra en las exoneraciones a las cotizaciones sociales. Ni a patronal ni a sindicatos les gusta el diseño que plantea el Gobierno y al que no parece dispuesto a renunciar: incentivar con mayores exoneraciones a los trabajadores que se reincorporan que a los que siguen en ERTE.

Más específicamente, el gran problema que ven tanto sindicatos como patronal es que en esta prórroga el Gobierno deja fuera a las empresas que en julio no hayan reanudado su actividad, ya que elimina los expedientes de fuerza mayor total. Es decir, si el 1 de julio una empresa no ha activado a ninguno de los trabajadores afectados por un expediente, no podrá acceder a los beneficios de esta nueva norma, al menos tal y como está redactada en la actualidad. Ni aunque se mantenga cerrada a consecuencia de las restricciones de movilidad y aforo, como así le sucede, por ejemplo, a un parque infantil de bolas, por lo que desde julio el empresario deberá pagar el 100% de las cotizaciones salvo cambio de última hora. Así lo denunciaron este martes tanto la patronal como UGT, que pretende que esto se solucione este miércoles mismo.