El frío hunde ventas y adelanta las rebajas

La mala climatología de esta primavera, que acabará el jueves dando paso al verano sin que la hayamos sentido, ha hundido las ventas del textil, el calzado y los complementos en Canarias. Fuentes del sector estiman que la caída de las ventas en el segmento de la moda y en los últimos tres meses es superior al 3% respecto al año anterior y las previsiones apuntan a una escasa mejora de la demanda hasta que mejore el tiempo. Solo en abril y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del comercio al por menor descendieron un 5,6% a precios constantes (sin tener en cuenta la evolución de la inflación).

La caída de ventas de este año es la primera que se produce tras cuatro ejercicios ininterrumpidos de crecimientos. Solo en octubre de 2017 y ante la crisis catalana hubo una pequeña caída de las ventas. El recorte entonces solo duró un mes y las ventas remontaron tras la aplicación del 155. En esta ocasión se suman ya cinco meses de bajada de las ventas en el textil y calzado. «Ha sido un frenazo en seco», señalan estas fuentes.

Esta situación ha obligado a la práctica totalidad de las firmas de moda y enseñas del sector a adelantar las rebajas o sacar promociones y descuentos para animar el consumo, algo que está permitido desde que se liberalizaron los períodos de descuentos. Se trata de mover a la demanda que está completamente parada.

La situación de «parón» no solo se está dando en Canarias. A nivel general en toda España se ha producido un estancamiento o caída de las ventas ante una primavera invernal que obliga a bajar precio para sacar el producto veraniego.

«No hemos vendido casi nada. El almacén está lleno de prendas de verano que no se demandan y siguen llegando nuevas prendas sin que salga prácticamente nada», indicaba ayer una dependienta de una franquicia del centro comercial Las Arenas.

La situación afecta tanto a pequeños, como medianas o grandes empresas del sector, según las distintas fuentes consultadas.

Desde la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), su secretario general, Alfredo Medina, confía en que tras una temporada «floja» vendrán unas buenas rebajas. «El tiempo ha sido tan malo que a nadie le apetece ponerse ropa de verano y eso ha parado las ventas. Ahora mismo hay mucha mercancía en las tiendas lo que hace prever unas rebajas muy buenas en cuanto a la cantidad de ropa que va a haber a la venta y los fuertes descuentos», indica.

El presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, Carlos Bethencourt, confirma que las ventas no han sido tan buenas como se preveían al inicio del año por el mal tiempo pero espera que en los próximos días mejore la climatología y se animen. «De verano ha salido poco. Lo que más se ha vendido hasta ahora han sido restos de invierno», indica Bethencourt, quien indica que el pequeño comercio no arrancará oficialmente las rebajas hasta el 1 de julio. «Los comercios pueden estar haciendo alguna promoción o descuento pero los asociados nos hemos puesto de acuerdo que hasta el 1 de julio no empezamos», indica.

El Corte Inglés y las enseñas del grupo Inditex, que ya han comenzado con promociones del 30% en algunos artículos como Massimo Dutti, no iniciarán las rebajas oficialmente hasta el viernes 29 de junio.