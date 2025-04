Eivor Systems: La revolución digital «made in Canarias»

Lunes, 14 de abril 2025, 22:54 Compartir

Desde las Islas Canarias al mundo, una nueva generación de soluciones tecnológicas está cambiando la forma en que viajamos, nos conectamos y nos entretenemos. Detrás de esta revolución está Eivor Systems, una empresa joven, valiente y con ADN 100% canario, que ha decidido romper moldes y reimaginar el futuro de las comunicaciones digitales por el lugar donde más sentido tiene empezar: el transporte.

No es solo tecnología. Es una forma de pensar y crear desde el talento isleño, combinando cercanía, funcionalidad y diseño con una ambición sin complejos. Porque desde Canarias también se puede innovar a nivel global, sin perder nuestras raíces ni nuestra manera única de ver el mundo.

Soluciones que conectan marcas y personas

Con la energía de quienes creen en lo que hacen y el ingenio que caracteriza a nuestra tierra, Eivor Systems ha creado soluciones que ya son imprescindibles para grandes marcas como Fred Olsen Express, Naviera Armas - Trasmediterránea, McDonald's, Ecca.edu o Guaguas Municipales.

Empresas que apuestan por el valor añadido de ofrecer una experiencia digital más inteligente, accesible y centrada en las personas. La filosofía de Eivor Systems es clara: si la innovación no mejora la vida de quien la usa, no es verdadera innovación. Por ese motivo crean tecnología que no se nota, pero que se siente. Y que convierte cada interacción en algo más humano.

Ampliar DS Bus Global. C7

DS Ferries & DS Bus: Tecnología que viaja contigo

Imagina embarcar en un ferry o subirte a una guagua y tener acceso en tiempo real a todo lo que necesitas: horarios, rutas, conexiones, alertas y servicios. Todo desde una única plataforma intuitiva, moderna y eficaz.

Eso es lo que ofrecen DS Ferries y DS Bus, los sistemas desarrollados por Eivor Systems para digitalizar y humanizar la experiencia del pasajero. Pero no se trata solo de software: hablamos de información, accesibilidad y una experiencia de usuario que fluye tan bien como el propio trayecto.

Ampliar HotSpot Ahewi. C7

Canal Mira & Hotspot Ahewi: Donde la publicidad y el entretenimiento encuentran su lugar

¿Qué pasa cuando mezclas entretenimiento, tecnología y una audiencia en movimiento? Nace Canal Mira, el canal multimedia de información, entretenimiento y publicidad que acompaña a más de 8 millones de pasajeros al año en las principales compañías marítimas de Canarias.

Canal Mira transforma las esperas en experiencias y los desplazamientos en momentos de conexión. Ya sea para ver un contenido, descubrir una oferta o simplemente dejarse entretener, es una ventana al mundo desde alta mar.

Y para quienes buscan conexión más allá del entretenimiento, Hotspot Ahewi permite una comunicación ágil y cercana con los pasajeros, facilitando el acceso al entretenimiento a bordo desde cualquier dispositivo móvil que pueda conectarse a una red wifi y abriendo nuevas posibilidades para mejorar la atención al cliente y los servicios digitales.

Más allá del transporte: soluciones tecnológicas para empresas que quieren ir más lejos

En Eivor Systems no solo crean software, son también consultores expertos en digitalización e inteligencia artificial, especializados en ayudar a las empresas a ahorrar costes, automatizar procesos y maximizar su productividad a través de la tecnología.

«Desarrollamos CRM personalizados, plataformas de atención multicanal, sistemas de gestión documental, de control de asistencias (Timer Check), y herramientas a medida para la transformación digital total de las organizaciones. Todo esto con una ventaja competitiva: somos Agentes Digitalizadores del programa Kit Digital y Asesores Digitales del programa Kit Consulting, facilitando el acceso a subvenciones para que más empresas puedan digitalizarse sin barreras de entrada.», nos declara Iván García - director de Operaciones de Eivor Systems.

Orgullosamente canarios. Radicalmente digitales.

Desde Gran Canaria, Eivor Systems está demostrando que la innovación no tiene por qué venir de Silicon Valley. Puede nacer aquí, entre el mar y los volcanes, impulsada por un equipo joven, diverso y con un propósito claro.

Porque el talento no tiene fronteras. Y porque cuando se combina la tecnología con la creatividad isleña, surgen ideas que conectan personas, datos y oportunidades como nunca.

«Ese es nuestro propósito: ayudar a las marcas a evolucionar, al transporte a avanzar y a las personas a vivir experiencias más inteligentes.», nos comenta Verónica González – directora Comercial de Eivor Systems.

¿Y tú, los conoces ya?

La próxima vez que subas a un ferry o a una guagua, te conectes al wifi a bordo o disfrutes del contenido en las pantallas durante tu viaje, detente un segundo y piensa: detrás de esa tecnología hay talento canario. Hay una empresa que diseña, programa y crea desde las islas, con el firme propósito de mejorar tu experiencia y hacer que tu trayecto sea algo más que un desplazamiento.

Descúbrelos en https://eivor.es/ y únete al movimiento de quienes creen que Canarias también puede liderar el cambio tecnológico.

Porque son más que software, son la próxima ola digital, y esta viene desde el Atlántico.