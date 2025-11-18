Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Moción de censura en Valsequillo, en directo: Francisco Atta cede el bastón de mando tras 14 años como alcalde del municipio

Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Tras un proceso legal de casi nueve años, la justicia confirma que el uso no autorizado de este término con fines comerciales viola los derechos de marca

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Grupo Bimbo ha ganado en los tribunales una importante batalla por la defensa de su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor ... de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado durante nueve años. La resolución judicial reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra «Donut» sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  4. 4 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en menos de 24 horas
  5. 5 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  6. 6 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  7. 7 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  8. 8 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  9. 9 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  10. 10 Malas noticias para la UD: Ale García sufre una rotura fibrilar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo

Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo