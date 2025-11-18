Los Donuts son solo de Bimbo: la empresa gana su batalla en el Supremo
Tras un proceso legal de casi nueve años, la justicia confirma que el uso no autorizado de este término con fines comerciales viola los derechos de marca
Martes, 18 de noviembre 2025, 12:47
Grupo Bimbo ha ganado en los tribunales una importante batalla por la defensa de su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor ... de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado durante nueve años. La resolución judicial reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra «Donut» sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía.
En una sentencia que sienta un precedente en la defensa de la propiedad intelectual en España, la justicia ha determinado que este uso indebido genera de manera automática una asociación mental directa con la marca registrada. Además, ordena que la parte demandada cese de forma definitiva cualquier utilización de este término en el mercado y en productos de bollería, garantizando así la exclusividad del signo para el grupo.
Además, y por primera vez, el Supremo ha destacado que la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva marcaria de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso.
En una nota de prensa la compañía ha destacado que esta «victoria no es un mero formalismo, es el reconocimiento de nuestro esfuerzo diario, de la calidad innegable y del vínculo emocional que hemos construido con nuestros clientes», señala Carlos Tatay, Marketing VP en Grupo Bimbo.
