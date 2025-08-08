Domingo Alonso Telde abre las puertas de su nuevo servicio oficial Posventa Ubicado en el Parque Empresarial Melenara, cuenta con más de 3.000 metros cuadrados para dar servicio a todas las marcas de Domingo Alonso Group | La instalación está capacitada para recibir a más de 25 vehículos diariamente, garantizando un servicio eficiente y de máxima calidad, con zonas coworking, cafetería y red wifi gratuita

Domingo Alonso Group continúa su expansión en Canarias con la apertura de su nuevo servicio Posventa oficial en el municipio de Telde. Las nuevas instalaciones de Domingo Alonso Telde, ubicadas en el Parque Empresarial Melenara, cuentan con más de 3.000 metros cuadrados y han sido diseñadas para ofrecer la mejor experiencia a los clientes de las marcas Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Škoda, Audi, Hyundai, Honda y Honda Motos.

Con un firme compromiso por la innovación y la excelencia, este nuevo centro incorpora la última tecnología, siguiendo el ADN de Domingo Alonso Group. Gracias a su avanzada infraestructura y equipamiento de vanguardia, la instalación está capacitada para recibir a más de 25 vehículos diariamente, garantizando un servicio eficiente y de máxima calidad.

Las nuevas instalaciones de Domingo Alonso Telde cuentan con un equipo de profesionales especializados y altamente cualificados, que trabajan con las herramientas más avanzadas del sector. Asimismo, el centro ofrece distintos servicios de diagnóstico, reparación y mantenimiento preventivo, proporcionando a los clientes una atención personalizada y eficiente.

Domingo Alonso Telde abre sus puertas como uno de los talleres más innovadores del Archipiélago. Además de estar localizado en una ubicación de fácil acceso para los clientes, el edificio, amplio y cómodo, cuenta con todo tipo de facilidades para que la espera sea una experiencia agradable con zonas coworking, cafetería y red wifi gratuita, entre otros servicios. En este nuevo taller, los clientes cuentan con la posibilidad de comprar recambios y accesorios originales para sus vehículos.

«En Domingo Alonso Group estamos muy ilusionados con la apertura de este nuevo servicio oficial en Telde. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio posventa de la máxima calidad, con la última tecnología y un equipo de profesionales altamente cualificados para que nuestros

clientes tengan la mejor experiencia posible y continúen confiando en Domingo Alonso Group», afirma Sandro González, gerente de Posventa en Domingo Alonso Telde, secundado por Ruymán Caballero, director gerente de Domingo Alonso Telde, así como por Manuel Vicente y Javier Sampedro, presidente y gerente de la Entidad Urbanística del Parque Empresarial Melenara (ECONARA), respectivamente.

La apertura de Domingo Alonso Telde refuerza la presencia de Domingo Alonso Group en la isla de Gran Canaria y responde a su misión de ofrecer soluciones integrales a sus clientes, asegurando un servicio ágil y de confianza. Con un horario ininterrumpido de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes, Domingo Alonso Telde ya se encuentra abierto y a pleno rendimiento en la dirección: calle Simón Bolívar, 11, 35214 Telde, Las Palmas.

