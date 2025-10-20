Domingo Alonso recibe el reconocimiento internacional «Mejor Distribuidor del Año 2025» de la mano de Ducati Motor Holding Este reconocimiento coincide con el décimo aniversario de Domingo Alonso como importador de la marca en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Domingo Alonso y Ducati Canarias ha sido reconocida con el prestigioso premio «Global Distributor of the Year 2025», otorgado por Ducati Motor Holding en el marco de su Global Dealer Conference, el encuentro internacional que reúne cada año a la red de distribuidores de la marca de Borgo Panigale.

El galardón, recibido por Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso; Jorge del Corral, Brand Manager de Ducati en Canarias; Alba Cuevas, Communication Manager de Ducati en Canarias; y Javier Ramírez, Sales Manager de Ducati en Domingo Alonso Gran Canaria, representa el máximo reconocimiento que el fabricante italiano otorga a sus distribuidores a nivel mundial. Este premio distingue la excelencia en gestión, crecimiento de ventas, atención al cliente, fidelización y desarrollo de la comunidad Ducati, valores que la marca considera esenciales para transmitir su filosofía de pasión, rendimiento y diseño.

Este reconocimiento llega, además, en un año muy especial para Ducati Canarias y Domingo Alonso, que celebran una década desde que sus caminos se cruzaran por primera vez y la compañía canaria se convirtiera en el importador oficial de la marca en el Archipiélago. Diez años en los que Ducati ha sabido consolidar una comunidad unida por la pasión por las dos ruedas, impulsando el espíritu Ducatista en todos los rincones de las islas a través de experiencias, eventos y la cercanía con sus clientes.

«Este reconocimiento como Mejor Distribuidor del Mundo es un orgullo y una motivación para todo el equipo. Llega en un año muy especial, en el que celebramos una década llevando la pasión y el espíritu Ducati a cada rincón de Canarias, consolidando una comunidad que crece con cada experiencia y con cada kilómetro compartido», apuntaba Magüi Melián. Por su parte, Jorge del Corral, destacó: «Este premio refleja una década de trabajo, compromiso y crecimiento junto a Ducati. Recibirlo en el marco de nuestro décimo aniversario como importador y coincidiendo con el inicio del centenario de la marca lo hace aún más especial. Ha sido un evento espectacular en Cerdeña, donde pudimos conocer lo que nos depara 2026, un año que promete grandes emociones. Gracias a todo el equipo y a nuestros clientes por hacerlo posible».

Desde su llegada a Canarias, Ducati ha construido una trayectoria marcada por la adrenalina, la deportividad y la emoción compartida. Este premio no solo reconoce los resultados obtenidos, sino también el compromiso de un equipo que ha hecho de la pasión su motor y de la comunidad Ducati una auténtica familia sobre dos ruedas.

El galardón refuerza una trayectoria de excelencia que ya ha sido reconocida en otras ocasiones. En 2024, Ducati Canarias fue distinguida con el Premio Mundial de Marketing Online por su capacidad para innovar en el ámbito digital y conectar con su comunidad a través de campañas creativas y experienciales. Ese mismo espíritu de superación se ha traducido también en resultados: la marca ha logrado récords de crecimiento en los últimos ejercicios, consolidándose como referente dentro del segmento premium en el Archipiélago.

Más allá de los números, el éxito de Ducati Canarias se mide en su capacidad para crear experiencias y construir comunidad. Multitudinarias rutas y rodadas en Tenerife y Gran Canaria, el Scrambler Day o las sucesivas ediciones del Ducati Day en el Circuito de Maspalomas, que además rompió su propio récord de asistencia en 2025, han convertido a Canarias en un auténtico punto de encuentro para los apasionados de la marca.

Con este nuevo hito, Ducati Canarias reafirma su compromiso de seguir escribiendo su historia en el Archipiélago, impulsando la innovación, el diseño y la emoción que caracterizan a la marca italiana.