Los diputados del PP critican a Clavijo por tenerle «lealtad» a Sánchez Los miembros del Partido Popular en el Congreso debatieron las prioridades de Canarias en un encuentro organizado por la APD

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:59

Canarias es históricamente una región con poca presencia dentro del Congreso de los diputados y eso siempre ha provocado un 'tira y afloja' entre la presidencia del Gobierno y el archipiélago por sacar adelante los asuntos que conciernen a la sociedad canaria.

En esa débil unión ahondaron este lunes los representantes del Partido Popular por la provincia de Las Palmas en la Cámara nacional, Jimena Delgado, Guillermo Mariscal y Carlos Sánchez, en un encuentro organizado en la capital grancanaria por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Canarias.

Según Mariscal, es necesario que haya una relación entre el presidente autonómico canario Fernando Clavijo y Pedro Sánchez, pero que ella en ningún caso puede ser de «lealtad», tal y como opina, está siendo actualmente.

En un tono reivindicativo, defendió que no se trata únicamente de pelear por los intereses canarios sino de ver «lo que otras regiones hacen por nosotros», para que todos los españoles tengan un acceso a unos servicios a precios razonables y sostenibles para las empresas por lo que aquellas regiones como Canarias en la que no hay capacidad suficiente para producir tiene que ser subvencionada por otras».

Considera que Canarias no debe «abanderar» un discurso de ruptura de las infraestructuras a nivel nacional ya que «no sería inteligente y no saldría bien parado», más bien lo contrario. «Nosotros somos una comunidad potente a medida que estamos integrados en un ecosistema más grande».

Decrecimiento del país

Mariscal también aludió al hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez está apostando «directamente por el decrecimiento» del país «lanzando ardillas permanentemente al techo» para que se desvíe la atención de lo que el PP considera realmente importante, que es «el crecimiento económico sostenible destinado al Estado del bienestar».

Entre los diputados presentes en el encuentro estuvo Guillermo Mariscal, quien resaltó que el Partido Popular es la única formación que «intenta buscar la centralidad y evitar la polarización» además de tener el crecimiento como base de su modelo político, tal y como señala, han demostrado con las centrales de energía nuclear, con la industria y con los puntos de acceso y conexión a las instalaciones eléctricas.

Sánchez: «Canarias tendrá más presencia cuando gobierne el PP» Carlos Sánchez afirmó que los asuntos canarios tendrán mayor presencia cuando gobierne el PP a nivel nacional, para así poder acometer diversas obras que permitan crecer a las islas. Como ejemplo, citó el espacio entre Meloneras y Arguineguín en el sur de Gran Canaria para que el turismo siga «yendo como un tiro», además de establecer industrias aeronáuticas en el entorno del aeropuerto además de trabajar en una «hermandadad» entre el Cabildo y el ayuntamiento capitalino.

Mariscal opina que la forma de gobernar del PSOE, «llevando la política al enfrentamiento permanente» no ayuda «al desarrollo del país» por lo que invitó a los asistentes al evento a seguir «la política de adultos» que realiza el PP contándole a la ciudadanía las «cosas tal y como son» y no dibujando un escenario «idílico» en donde se evita hablar de las realidades que afectan al país.

En esa línea, comentó que los populares se encuentran «solos en el desierto» y que es necesario contar con el apoyo del sector empresarial para «enfocar» los discursos a ese cambio político que «Canarias necesita».

Para ello, señaló que de nada vale hay que movilizarse y dejar de lado «los insultos» ya que no aporta nada al desarrollo de la sociedad canaria y española.

Por su parte, Jimena Delgado indicó que el momento en el que se encuentra el Estado, cada vez más fragmentado, hace que la solicitud de recursos por parte de Canarias sea cada vez más difícil, por lo que es fundamental que no salga adelante la condonación de la deuda tal y como está concebida. «Si la intención es pasar a un sistema confederado, donde haya un Estado mendigo y se beneficie a las comunidades ricas, Canarias, como región que depende mucho del Estado, vivirá una hecatombe», apostilló Delgado.