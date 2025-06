Los descuentos no animan estas rebajas los bolsillos castigados de los canarios La fortaleza del comercio electrónico y el debilitado poder adquisitivo eliminan la 'fiebre' por las compras físicas

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de junio 2025, 17:37

Son las 09.29 horas de la mañana y están a punto de comenzar las rebajas de El Corte Inglés pero la expectación que se veía años atrás ya no existe. El auge del comercio electrónico cada vez come más terreno a las ventas presenciales y se ha convertido en la primera opción de los clientes canarios.

Ayer jueves, primer día de rebajas en el grupo Inditex, dueño de marcas tan recurrentes como Zara, Stradivarius o Lefties, tampoco hubo una gran cantidad de compradores en los establecimientos.

Ni por la mañana ni por la tarde se pudieron ver las clásicas colas de compradores en busca de conseguir cualquier «chollo» y es que el sentir generalizado de los canarios es que «no hay dinero» como antes, algo que se une al cambio de tendencia en el gasto, más inclinado hacia los viajes y las experiencias que a los bienes materiales.

La oportunidad de acceder a todo el catálogo de las tiendas más el tiempo que se ahorra en acudir al establecimiento cada vez triunfa por encima de la posibilidad de poder probar y comparar los productos. A esto se suma la mayor facilidad para monitorear los precios y comprobar efectivamente, que se producen los descuentos que las marcas anuncian en sus artículos.

145.000 Comercio electrónico Paquetes de comercio electrónico diarios se están distribuyendo ahora mismo en Canarias. El sector critica que no tengan restricciones medioambientales, ni de riesgos laborales ni de sostenibilidad.

Apenas unas decenas de personas transitaban en la mañana de este viernes por la zona comercial de Mesa y López en la capital grancanaria, atrás quedan esas imágenes de personas esperando impacientes en la cola esperando para entrar por la puerta, que antes se daban también en días laborales.

Entre los compradores, proliferan los que acuden en busca de un artículo en concreto, ojeado previamente y en el que esperaban encontrarse con un descuento lo suficientemente atractivo para realizar la compra. Es el caso de María Luisa, una jubilada, que pese a que no suele frecuentar las rebajas los primeros días por el miedo a las aglomeraciones, esta vez aprovechó el primer día para buscar un artículo que ya había ojeado y que le hacía falta en su armario. «He visto descuentos del 30 o 40% así que a lo mejor me animo a buscar otra cosa». Dada su condición de pensionista, María Luisa aun va más allá, y no duda en acercarse a los 'outlets' de las tiendas en busca de productos todavía más rebajados.

Similar es el caso de Dulce, que asegura ser una clienta ocasional que suele esperarse a las rebajas si ya ha 'fichado' algún artículo pero no se define como una persona «forofa» de las rebajas. «Vengo cuando lo necesito y a marcas que sé que me gustan».

En el caso de Javier, las rebajas son una buena oportunidad para conseguir descuentos en artículos que se necesitan para una ocasión especial, como puede ser el calzado. Javier coincide con el resto de clientes, de que «hay menos gente de la esperada» y que esto viene motivado por la frecuencia con la que se dan los descuentos a lo largo del año, lo que ha hecho que las rebajas de verano ya no sean lo que eran.

Sin embargo, siempre hay gente que aprovecha la más mínima oportunidad para acercarse a su tienda de confianza y echar un vistazo a ver si hay descuento en la prenda que había ojeado en las semanas previas. «Tengo 20 minutos para el desayuno y aproveché para ver qué había», indicó una clienta.

El secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina indicó que las rebajas han comenzado en la línea de los años anteriores y más flojas que las de invierno, como suele ser habitual.

Además, mencionó que el auge del comercio electrónico que, ahora mismo distribuye más de 140.000 paquetes a diario en Canarias es el gran responsable de este bajón en las rebajas. También denunció su posición ventajosa ya que no están forzados a cumplir ningún tipo de compromiso medioambiental ni de riesgos laborales.