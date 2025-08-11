Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Resgistro de la Propiedad de Logroño, oficinistas, administrativos, oficiales del registro durante su trabajo L. P.

La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

Con un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, el número de nuevas sociedades mercantiles se sitúa en 10.964

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:04

La creación de empresas en España en junio experimientó un repunte del 15% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento sitúa el número ... total de nuevas sociedades mercantiles en 10.964, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este notable aumento, el crecimiento en el número de nuevas sociedades acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

