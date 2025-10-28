Conformado el Jurado de los Premios al Valor Social 2025 de Fundación Moeve en Canarias Sus nueve integrantes se darán cita el próximo 4 de noviembre para seleccionar los proyectos ganadores de esta edición | Tres ONG se repartirán hasta 75.000 euros en Canarias, en la que supone la vigésimo primera edición de estos galardones

Martes, 28 de octubre 2025, 14:35 Compartir

La reunión del jurado para el fallo de los Premios al Valor Social de Fundación Moeve en Canarias se celebrará el próximo 4 de noviembre, en la capital tinerfeña. Tres entidades sociales serán las ganadoras este año en las Islas, de entre las 45 candidaturas presentadas este año en el Archipiélago, y se repartirán hasta 75.000 euros para ejecutar sus iniciativas, con una dotación máxima de 25.000 euros por proyecto.

El jurado de los Premios, que será presidido por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, estará compuesto, además, por Diputada del Común, Lola Padrón; la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero; la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González; la concejala de Bienestar Social, Saludable, Deportivo e Igualdad, Diversidad, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas; y la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia. A ellos se unen Rosa Santoro, en representación de los profesionales de Moeve en Canarias, y la responsable de Fundación Moeve en las Islas, Belén Machado (como secretaria del jurado, con voz, pero sin voto).

El objetivo de los Premios al Valor Social, referencia principal de Fundación Moeve en materia de acción social, es reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de las personas o colectivos desfavorecidos, así como promover valores solidarios entre los profesionales de Moeve, quienes ejercen de padrinos o madrinas, presentando a las entidades interesadas en participar. En función de ello, este año los Premios cuentan con 45 padrinos/madrinas solidarios en las Islas.

Estos reconocimientos, que cumplen su vigésimo primera edición y que se celebran en la presente convocatoria en Canarias, Madrid, provincia de Huelva, Campo de Gibraltar y Portugal, han contribuido ya al desarrollo de 512 proyectos de muy diversa índole, 77 de ellos en el Archipiélago. En total, han entregado más de 5,25 millones de euros, de los cuales 787.000 euros han sido otorgados en Canarias, beneficiando de forma directa a más de 100.000 personas en total.

Temas

Premios

Moeve