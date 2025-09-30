El comercio en Canarias va a dos velocidades: los grandes crecen un 25% y los pequeños, un 2% La subida generalizada de los costes y del SMI, así como el menor peso del comercio electrónico lastra su cifra de negocios

El primer informe del Observatorio del Comercio de Canarias, que fue presentado ayer, alerta de una baja recuperación de la cifra de negocios de las pequeñas empresas dedicadas al comercio en las islas, que representan el 95% de los negocios de este tipo en el archipiélago.

En este documento se detalla que la recuperación en la cifra de negocios de las pequeñas empresas (2,7% en 2022 respecto a 2019) es mucho menor que la de las grandes (25,6% de crecimiento entre 2022 y 2019), según ha informado el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, en la presentación del nuevo portal web del Observatorio del Comercio de Canarias.

Según ha señalado, mientras que las afiliaciones al régimen general han crecido respecto a 2019, las de los autónomos han caído un 6% desde el pico máximo de diciembre de 2019, lo que sugiere que aunque el empleo global en la actividad se ha recuperado, los autónomos no lo han hecho.

Asimismo, el informe destaca, entre sus conclusiones, que el incremento de los costes intermedios desde 2021 y de los salarios desde 2015 impacta mucho más en las pequeñas empresas que en las grandes, donde la inversión de capital tiene un peso mayor. Las empresas pequeñas se benefician menos que las grandes del crecimiento del comercio electrónico, que ha pasado del 2,25% del PIB de Canarias en 2017 al 6,53% en 2023. Otro de los problemas que se mencionan es la falta de relevo generacional entre los empresarios y autónomos del sector, cuya edad media es ocho años superior a la de sus trabajadores.

Para hacer frente a esta situación, el consejero comentó que el Gobierno de Canarias destinará 22 millones de euros al proyecto de destino comercial inteligente, una iniciativa que busca modernizar y consolidar el pequeño comercio en colaboración con la federación y las asociaciones de comerciantes.

Esta inversión, continuó, pretende convertirse en una ventaja estructural para el sector, al tiempo que se refuerza la formación con una cátedra universitaria y programas específicos para asociaciones empresariales.

En el ámbito de los autónomos, el Ejecutivo respaldó la 'cuota cero' para nuevos emprendedores, junto con dos líneas adicionales: ayudas a los que ya cuentan con trayectoria para fomentar la contratación y un plan de 'segunda oportunidad' destinado a quienes necesiten relanzar su actividad.

También subrayó la importancia de los mercados tradicionales como espacios de relevo generacional y, en este sentido, ha anunciado una partida de 4,1 millones de euros para impulsar la creación de empleo.

