La CNMV reconoció que el salto de Ferrovial a EE UU era «más breve y simple» desde Países Bajos que España

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) reconoció en abril de 2023, en plena polémica por el traslado de Ferrovial a Países Bajos, que el proceso de salida a bolsa de la compañía en Estados Unidos podía ser «más breve y simple» desde Países Bajos que desde España.

Así figura en el documento que el regulador elaboró a petición del Gobierno para discernir si los argumentos de la constructora de Rafael del Pino justificaban el mover su sede social a Ámsterdam primero, para facilitar su debut en Estados Unidos posteriormente.

La CNMV ha publicado el documento de forma íntegra ahora, casi un año después, aunque en su momento ya dio un avance del mismo en el que insistía en que nada imposibilitaba a la compañía a pedir cotizar en Estados Unidos directamente desde España, sin que fuese necesario trasladarse a Países Bajos.

No obstante, en ese momento sí dejó claro que ninguna empresa española había realizado ese movimiento antes, por lo que dejaba entrever que podía haber cierta incertidumbre en ese proceso, algo que Ferrovial quería evitar. Sin embargo, el documento completo, no publicado hasta ahora, dejaba mucho más claro que el objeto de la compañía lo conseguiría de una forma «más breve y simple» en otras jurisdicciones europeas como Países Bajos, donde sí se han producido operaciones similares, que en otras como la española, donde no hay precedentes.

«Es igualmente plausible que, al existir precedentes de compañías en otras jurisdicciones europeas (Holanda, entre otras) que ya cuentan con compañías que han transitado el proceso de la cotización directa, el análisis y experiencia previa del DTC (la bolsa estadounidense) y el mercado de EE UU sobre los elementos legales y operativos propios de la jurisdicción de que se trate pueden hacer que el proceso sea más breve y simple que si se iniciase desde España, donde no existen precedentes», afirma la CNMV en el documento.

En cualquier caso, Ferrovial siguió adelante con sus planes, aduciendo que no era posible saltar a EE UU desde España, y en junio oficializó su traslado a Ámsterdam. Ahora mismo, está pendiente de comenzar a cotizar en el Nasdaq a lo largo del primer trimestre del año. Ante el regulador estadounidense, la compañía presentó un folleto en el que, entre otros riesgos, apuntaba a la posible factura fiscal que podría suponer el traslado a Países Bajos si la Hacienda española no encontraba motivo a ese movimiento.

Pese a que el Gobierno insistía en que podía haber cotizado en EE UU sin mover su sede, la mayor simplicidad y la menor duración del proceso a la que hace referencia la CNMV podría dar más peso a los argumentos de la empresa.