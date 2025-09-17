China prohíbe a sus tecnológicas comprar chips de Nvidia para el desarrollo de la IA

China aplica a Estados Unidos la ley del «ojo por ojo, diente por diente». Y lo que era una recomendación ahora es una prohibición: «No ... se puede comprar chips de inteligencia artificial a Nvidia». Una decisión que va más allá de una respuesta industrial y puede esconder algo más: la soberanía tecnológica de China en el sector de la inteligencia artificial.

A mediados de agosto, las autoridades de Pekín pidieron a sus gigantes tecnológicos que evitaran la compra de chips estadounidenses como represalia a las restricciones de Washington. Las miradas se posaban, en aquellas fechas, sobre los productos H20 de Nvidia, la alternativa de la compañía de Jensen Huang para este mercado y mucho menos potentes y útiles para grandes modelos de lenguaje. En su última presentación de resultados, el equipo de Huang confirmó que no había vendido este producto en Pekín. Los esfuerzos de Huang se han centrado en la venta de las RTX Pro 6000D, un procesador más convencional y que no cuenta con las capacidades más avanzadas para dar soporte a la IA. Ahora, el gobierno de Xi Jinping, según avanza Financial Times, ha ordenado a sus compañías no adquirir estos productos.

En los últimos días, según este medio británico, las autoridades chinas se han reunido con representantes de Alibaba, Baidu y fabricantes como Cambricon y Huawei para impulsar el ecosistema tecnológico del país, después de que los semiconductores chinos —según el gobierno chino— ya hayan alcanzado un nivel de rendimiento similar al de los modelos de Nvidia disponibles en el país.

Un triunfalismo que aún está lejos de competir con los grandes chips que alimentan las apuestas de los gigantes de OpenAI, Alphabet, Meta o Microsoft. Estas firmas estadounidenses hacen funcionar sus desarrollos con el procesador Blackwell B200 de Nvidia. A China —en palabras de su secretario de Estado de Comercio el pasado agosto— «no les vendemos nuestros mejores productos, ni los segundos mejores, ni siquiera los terceros».

Sin embargo, llama la atención en el sector que, a pesar de todas las restricciones, Pekín haya conseguido ponerse al nivel de Nvidia, al menos en la gama más básica, en poco tiempo. «Ahora el consenso general es que habrá suficiente oferta local para cubrir la demanda sin necesidad de recurrir a Nvidia», comentaba un analista en el artículo de Financial Times.

También queda por ver cómo afectará esta independencia a las cuentas del gigante estadounidense Nvidia. En abril, la compañía comunicó al regulador que esta decisión supondría un impacto de 5.000 millones de euros y una pérdida bursátil superior a 150.000 millones de dólares. En su última rendición de cuentas, la compañía de Huang decidió excluir de sus cálculos los ingresos por centros de datos de China. En el mercado fuera de hora, sus títulos en Wall Street apenas caen un 1%.

Un trabajo a la sombra

Más allá de la decisión temporal y el impacto empresarial en la compañía más grande del tablero mundial, la medida de Pekín refuerza la apuesta del país por liderar una carrera tecnológica dominada en los últimos años por la inteligencia artificial y su desarrollo.

A finales de este año, Huawei —señalada en Europa y Estados Unidos por presunto espionaje en las redes 5G— abrirá una planta para fabricar procesadores destinados a la IA y sumará dos más en los próximos años.

Mientras, al otro lado del planeta, los vetos de venta e intercambio de tecnología trataban de impedir el avance chino, Pekín invertía miles de millones en el sector y las consecuencias ya empiezan a notarse.

Hace unos meses, el diseñador chino de chips de IA Cambricon anunció beneficios récord en plena ola de demanda de semiconductores nacionales. Y DeepSeek, la empresa china de IA que desarrolla modelos de lenguaje de código abierto y altamente eficientes, aseguró que su último modelo está diseñado específicamente para funcionar con semiconductores locales, un desafío directo al dominio de Nvidia. Detrás de su sorprendente modelo de IA generativa, según fuentes del sector, se encuentran los procesadores 910D de Huawei y el 690 de Cambricon, considerados productos líderes, diseñados para cumplir los estándares preferidos de DeepSeek, mientras que varios fabricantes de chips chinos más pequeños también están acelerando el desarrollo de sus propias versiones.