Canarias recuerda su compromiso con el desarrollo socioeconómico

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que Sergio Alonso fue «un luchador incansable, por encima de todo comprometido con Canarias, con el desarrollo económico de nuestra tierra. Un visionario que supo entender a las islas como esa plataforma de expansión al resto del mundo y que hizo posible que el grupo empresarial canario que presidía estuviera presente en una veintena de países. Hoy perdemos a un referente en la automoción que brilló por su compromiso con la cultura y con la educación en las islas. Sirva de ejemplo la fundación que puso en marcha hace apenas un año con el fin de apoyar proyectos educativos y otros vinculados a la investigación en el ámbito de la Sanidad. Sergio Alonso deja huérfano al sector empresarial de las islas, a la ciudad de la que era Hijo Predilecto, Las Palmas de Gran Canaria, al grupo empresarial que presidía, a su familia y a la tierra que siempre defendió».

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Padro Rodríguez destacó la importancia de «la figura de Sergio Alonso en la sociedad canaria. Fue un hombre comprometido con la sociedad en la que vivió y en trabajar cada día para el progreso de esta tierra». «Es una pérdida muy importante», agregó.

Patronal. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, definió a Sergio Alonso como un «referente para las organizaciones empresariales y la sociedad civil. Figura clave en la modernización, internacionalización y digilitación de la empresa canaria, fue un fuerte impulsor de la sociedad civil, desde la que siempre buscó el interés general. Dedicó mucho tiempo y recursos a la mejora de la educación y la formación, como palancas del desarrollo de la sociedad, especialmente de los más desfavorecidos».

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo declaró que desaparece «una persona clave en la economía de la isla y de Canarias. Que llevó un negocio familiar a las más altas cotas de éxito empresarial. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar con él siempre destacó su profundas convicciones liberales, que defendía sin pelos en la lengua, con coherencia y sin tapujos. Incluso en público, fuera cual fuera su público, defendía sin matices sus ideas económicas y una profunda creencia en la educación como motor de la sociedad frente a las carencias que observaba en nuestro entorno. Hemos perdido una referencia empresarial, una referencia intelectual (se coincidiera o no con él) y una persona con una gran humanidad».

Desde las filas del PSOE canario, su secretario general, Ángel Víctor Torres, dijo que con la muerte de Sergio Alonso se va «uno de los grandes en el empresariado canario, de firmes convicciones y un hombre de éxito ligado a una marca del pueblo como Volkswagen. Es una sensible pérdida de alguien que supo recoger la empresa de su padre y hacerla crecer».

El presidente regional del Partido Popular, Asier Antona, recuerda que Sergio Alonso «fue el primer empresario que me cogió de la mano y me ayudó a entender el sector empresarial, singularmente el grancanario. Siempre he sentido un profundo cariño, a él acudí en muchas ocasiones para pedirle consejo. Se va un hombre grande como grande fue su labor. Un hombre que es y será un ejemplo para tenerlo siempre muy presente».

Para Juan José Cardona, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, este domingo se fue «un canario comprometido con su tierra. Un gigante de la empresa que no conocía de fronteras ni límites». Fue «el empresario canario más internacional».

La exalcaldesa Pepa Luzardo lo recordaba anoche como una persona «que decía siempre lo que pensaba sin importarle las consecuencias». Luzardo subrayó que Sergio Alonso siempre apostó por el progreso de la capital y en su día defendió la Gran Marina.