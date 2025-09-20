Canarias aguanta el tirón y mantendrá un crecimiento estable el resto de 2025 La creación de empleo y la bajada de tipos de interés permite que las islas estén viviendo un año «razonablemente positivo»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha propiciado que 2025 esté lejos de ser un año «aburrido» a nivel económico. Pese a tener un contexto cargado de incertidumbre y situaciones comerciales intensas, esto no ha evitado que los mercados financieros se comporten «razonablemente» bien y cumplan con las perspectivas que se tenían antes de comenzar el año.

Álvaro Manteca, responsable de estrategias de inversión de Banca Privada en BBVA en España, explicó durante un evento organizado por la entidad en la capital grancanaria, que hasta ahora, el escenario económico de 2025 deja ver una «desaceleración ordenada» de la actividad con unas tasas de inflación que paulatinamente se van acercando a los objetivos que marca el Banco Central Europeo (BCE).

Por encima de la media

Pese a este cierto freno en el desarrollo de la actividad, el economista jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso, subrayó que la creación de empleo se mantiene al alza, lo que hace pensar que el cierre de 2025 estará en una línea similar a lo que se vio en 2024 con un crecimiento en una horquilla entre el 3,5% y el 4% para Canarias, por encima del 3% que se espera para el resto del conjunto nacional.

Según Cardoso, este buen comportamiento de las islas es el resultado de distintos factores. El impulso del sector turístico que, pese a que las pernoctaciones apenas crecen al 2%, el gasto realizado con tarjeta por parte de los turistas sigue creciendo a dos dígitos, algo que considera, se seguirá dando de mantenerse la inversión en el sector con el incremento de la oferta en habitaciones de cuatro y cinco estrellas.

A este empujón del sector turístico se suma la constante mejora en la creación de empleo por parte de la población española residente en Canarias, que con la suma de casi 50.000 empleos en el acumulado de 2025 y 2026 contribuirá a que la tasa de desempleo esté sobre el 12,5% en 2026, todavía muy elevada pero en clara tendencia a la baja. Además, Cardoso apuntó que la inmigración «solo» es responsable del 20%del crecimiento del empleo en los últimos 3-4 años.

El director de Banca Privada de BBVA en Canarias, Javier López, habló sobre la mejora exponencial que está teniendo este segmento de la entidad en el último año con una mejora del 7,2% en el primer semestre respecto a 2024, alcanzando los 165.000 clientes de banca privada a nivel nacional y 3.000 personas en las islas. Según López, el objetivo es seguir creciendo y llegar a la cifra de 200.000 clientes nacionales en un plazo de tres años.

Este aumento va directamente vinculado al crecimiento de los activos bajo gestión que ya están por encima de los 150.000 millones de euros, un 10%más que en 2024. En Canarias, la entidad gestiona más de 2.200 millones de euros, consolidando «la confianza y la cercanía» con los clientes. El cierre del evento corrió a cargo de Juan Pedro Morenés, desarrollo de negocio de Allianz Global Investors, quien habló de la importancia de la inversión en infraestructuras en el éxito de las empresas.

Productividad por hora

La productividad se ha convertido desde la llegada de la pandemia en uno de los grandes escollos para el desarrollo de las empresas canarias. Un parámetro que por primera vez en años vislumbra una cierta mejoría, según el economista jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso. «Es la primera vez desde la pandemia que vemos una mejora de la productividad por ahora al mismo tiempo que la recuperación turística», lo que ayuda a mantener la competitividad de Canarias como destino.

Uno de los factores que justifican esta mejora es el aumento de la demanda interna. Cardoso prevé que el gasto de las familias canarias es la que va a sostener este crecimiento. «Vamos a ir recuperando parte del poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos 3-4 años», aseguró el experto durante el evento 'Decisiones que crean valor: invertir en un nuevo entorno económico', moderado por Quim Soler, director territorial de BBVA en Canarias.

Otras situaciones que están propiciando esta buena marcha de la economía son según el economista jefe para España en BBVA Research, la caída del precio en el barril del petróleo este año a un promedio inferior a los 70 dólares junto con las tasas de inflación alrededor del 2% lo que conlleva una bajada de los tipos de interés.

Esto está «reduciendo la carga financiera» de las familias, permite un mayor crecimiento del consumo y de los sectores intensivos en el uso del crédito, lo que va a beneficiar la adquisición de bienes duraderos y a sectores como la construcción. Además, el descenso del paro y la escasez de la mano de obra van a provocar que los salarios empiecen a crecer por encima de la inflación», concluyó Cardoso.