Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la firma del convenio de apoyo al sector educativo. C7

Cajasiete y el Colegio de Pedagogía y Psicopedagogía de Las Palmas firman un convenio en apoyo al sector educativo

El acuerdo ofrece ventajas financieras exclusivas a los colegiados y refuerza el compromiso con los profesionales de la pedagogía y la psicopedagogía en la isla

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:33

Cajasiete y el Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas han firmado un convenio de colaboración destinado a respaldar la labor y el bienestar de los profesionales del sector.

El acuerdo, rubricado en la oficina principal de Cajasiete en la capital grancanaria, fue presentado por Angharad B. González Hernández, presidenta del Colegio, y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete. Ambos subrayaron la importancia de establecer alianzas que aporten valor al ámbito educativo y psicopedagógico.

El convenio incluye condiciones preferentes en productos y servicios financieros, como la Cuenta En Plan Fácil, préstamos personales y para vivienda, así como bonificaciones en seguros, planes de pensiones y fondos de inversión.

Creado en enero de 2024, el Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas avanza con pasos firmes en la consolidación de servicios útiles para sus miembros, fortaleciendo su papel dentro de la comunidad educativa.

Con esta colaboración, Cajasiete reafirma su compromiso con los colectivos profesionales canarios, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades y acompañando su crecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  3. 3 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  4. 4 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  5. 5 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Los médicos canarios confirman la huelga: será indefinida y a partir del 23 de septiembre
  7. 7 11 guaguas atacadas en la primera jornada de huelga en el transporte regular de viajeros de Las Palmas
  8. 8 Libertad provisional para el joven investigado por prender fuego a una menor en La Isleta
  9. 9 Aparece muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cajasiete y el Colegio de Pedagogía y Psicopedagogía de Las Palmas firman un convenio en apoyo al sector educativo

Cajasiete y el Colegio de Pedagogía y Psicopedagogía de Las Palmas firman un convenio en apoyo al sector educativo