Cajasiete y el Colegio de Pedagogía y Psicopedagogía de Las Palmas firman un convenio en apoyo al sector educativo El acuerdo ofrece ventajas financieras exclusivas a los colegiados y refuerza el compromiso con los profesionales de la pedagogía y la psicopedagogía en la isla

Imagen de la firma del convenio de apoyo al sector educativo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 16:33

Cajasiete y el Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas han firmado un convenio de colaboración destinado a respaldar la labor y el bienestar de los profesionales del sector.

El acuerdo, rubricado en la oficina principal de Cajasiete en la capital grancanaria, fue presentado por Angharad B. González Hernández, presidenta del Colegio, y José Manuel Garrido, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete. Ambos subrayaron la importancia de establecer alianzas que aporten valor al ámbito educativo y psicopedagógico.

El convenio incluye condiciones preferentes en productos y servicios financieros, como la Cuenta En Plan Fácil, préstamos personales y para vivienda, así como bonificaciones en seguros, planes de pensiones y fondos de inversión.

Creado en enero de 2024, el Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas avanza con pasos firmes en la consolidación de servicios útiles para sus miembros, fortaleciendo su papel dentro de la comunidad educativa.

Con esta colaboración, Cajasiete reafirma su compromiso con los colectivos profesionales canarios, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades y acompañando su crecimiento.

