Cajasiete y la Cofradía de Pescadores de Corralejo firman un convenio para apoyar al sector pesquero de Fuerteventura El nuevo acuerdo ofrece herramientas financieras innovadoras para modernizar y asegurar la sostenibilidad de la pesca en la región de la isla majorera

CANARIAS7 Corralejo Lunes, 20 de octubre 2025, 15:31 Comenta Compartir

Cajasiete y la Cofradía de Pescadores de Corralejo han sellado un nuevo convenio de colaboración destinado a impulsar el desarrollo de la actividad económica de los profesionales del mar en el norte de Fuerteventura. El acuerdo, que se adapta a las necesidades específicas del sector pesquero, pone a disposición de todos los cofrades una oferta integral de productos y servicios financieros en condiciones ventajosas.

El convenio tiene como objetivo principal facilitar el día a día y la inversión de los pescadores y autónomos del mar. Cajasiete ha diseñado una gama de soluciones que cubren desde la financiación para la actividad hasta la gestión de cobros y pagos.

Entre los productos y servicios específicos incluidos en el acuerdo se encuentran: •En Plan Fácil Autónomo: Solución de cuenta para la gestión diaria de las finanzas profesionales.

•Hipoteca Naval: Financiación especializada para la adquisición, renovación o reparación de embarcaciones.

•TPV Físico: Terminales de Punto de Venta con tarifas ajustadas, dependiendo de la actividad de cada cliente, esenciales para aquellos que combinan la pesca con la venta directa o el turismo.

•Confirming: Servicio de gestión de pagos a proveedores, que facilita la liquidez y la administración de la Cofradía y sus miembros.

•Otras soluciones de financiación y seguros adaptadas a las particularidades del trabajo en la mar.

La firma oficial tuvo lugar en la sede de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, reforzando el compromiso de la entidad financiera con el sector primario de Canarias y fue rubricado por: José Manuel Garrido García, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete que estuvo acompañado por el especialista del negocio agrario de la entidad, Fernando de Miguel García y por Juan Francisco González Pérez, presidente de la Cofradía de Pescadores de Corralejo.

José Manuel Garrido destacó la importancia del sector: «El sector pesquero es un pilar esencial de la economía azul en Canarias. Con este convenio, no solo proporcionamos herramientas financieras, sino que reafirmamos nuestro apoyo incondicional a los profesionales de la pesca de Corralejo, asegurando que tengan acceso a productos que realmente entienden y se adaptan a su modelo de negocio, como la Hipoteca Naval y las soluciones para autónomos».

Por su parte, Juan Francisco González expresó su satisfacción: «Este convenio con Cajasiete es un gran avance para nuestra Cofradía y todos los cofrades. Contar con una entidad que se preocupa por incluir productos tan vitales como la financiación naval y las soluciones de cobro modernas nos da seguridad y nos permite mirar al futuro con más optimismo, facilitando las inversiones necesarias para mantener la sostenibilidad de nuestra actividad».

Temas

Mar

Pescadores

Pesca

Cajasiete

Autónomos

Corralejo

Financiación

Sostenibilidad