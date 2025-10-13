Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento de la firma del convenio entre Cajasiete y Ascoive. C7

Cajasiete y Ascoive firman un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo económico del sector comercial

La iniciativa busca contribuir al bienestar económico y profesional de sus miembros, así como fomentar el impulso económico de la zona

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:20

Cajasiete y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario (Ascoive) han formalizado un convenio de colaboración cuyo principal objetivo es ofrecer apoyo financiero y servicios específicos en condiciones preferentes a los asociados de Ascoive. La iniciativa busca contribuir al bienestar económico y profesional de sus miembros, así como fomentar el impulso económico de la zona.

Mediante este acuerdo, Cajasiete pondrá a disposición de los asociados de Ascoive una oferta específica de productos y servicios financieros en condiciones preferentes. Ésta incluye soluciones de financiación adaptadas a las necesidades del pequeño y mediano comercio, herramientas para la gestión diaria y productos de ahorro e inversión, todo ello diseñado para facilitar la actividad empresarial y profesional de los miembros de la asociación.

El objetivo central del convenio es contribuir al bienestar económico y profesional de todos los asociados de Ascoive e impulsar el desarrollo económico de la zona de Vecindario y su entorno.

El acto de firma tuvo lugar en la oficina de Cajasiete en la calle Franchy Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, siendo rubricado por los representantes de ambas entidades: José Manuel Garrido García, director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, que estuvo acompañado por Carolina Domínguez Hernández, y por Juan Pérez Pérez, presidente de Ascoive que estuvo acompañado por su gerente Trinidad Díaz Alemán.

Tras la firma, José Manuel Garrido destacó la importancia de este acuerdo: «Para Cajasiete, es fundamental apoyar el tejido empresarial y comercial local. Este convenio con Ascoive es una muestra de nuestro compromiso con el desarrollo económico de Las Palmas de Gran Canaria, ofreciendo herramientas financieras que realmente faciliten el día a día y el crecimiento de los comerciantes.«

Por su parte, Juan Pérez Pérez señaló: «Agradecemos a Cajasiete su sensibilidad y apoyo. Esta alianza es una excelente noticia para nuestros asociados, ya que las condiciones preferentes y la oferta específica de productos suponen un balón de oxígeno y una ventaja competitiva en el complejo entorno económico actual. Estamos seguros de que contribuirá significativamente a la reactivación y estabilidad de nuestros negocios.

