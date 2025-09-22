CaixaBank Dualiza presenta en Gran Canaria la Convocatoria Dualiza para los centros de FP canarios El plazo de presentación se abrirá el próximo 30 de septiembre hasta el 14 de octubre y la resolución se dará a conocer en diciembre

CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa presentan este martes en el IES El Rincón de Las Palmas de Gran Canaria la IX Convocatoria de Ayudas Dualiza, para el impulso de proyectos innovadores de Formación Profesional desarrollados conjuntamente por centros educativos y entidades colaboradoras para el aprendizaje del alumnado.

Desde el inicio de la convocatoria, los centros de la provincia de Las Palmas han participado en un total de nueve proyectos seleccionados, impulsados desde el ámbito industrial, al sostenible, agrario o social. Este año, la convocatoria incrementa su dotación hasta alcanzar los 460.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la formación en alternancia, reforzando la conexión entre el entorno educativo y el tejido empresarial, y mejorando la empleabilidad del alumnado a través de experiencias prácticas y colaborativas.

La convocatoria estará abierta entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre, y los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre. Las ayudas podrán solicitarse a través de la web.

Novedades de la IX edición

Esta nueva edición introduce mejoras significativas:

- Una nueva categorización de proyectos, que distingue entre iniciativas locales (hasta 10.000 €) y proyectos en red entre comunidades autónomas (hasta 25.000 €).

- Una matriz de evaluación simplificada, centrada en la innovación, la colaboración efectiva, la transferencia de resultados y el impacto en el entorno.

- Una formación adicional y gratuita para que los responsables de los proyectos puedan difundir sus proyectos, su desarrollo, aprendizaje y resultados.

Además, se han redefinido los objetivos estratégicos de la convocatoria, que ahora incluyen el impulso a la innovación educativa, la sostenibilidad, la actualización del profesorado y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Compromiso con la FP

Desde su creación, las Ayudas Dualiza han respaldado más de 250 proyectos en toda España, beneficiando a miles de estudiantes en áreas como informática, mecatrónica, química, comercio o vitivinicultura. Estos proyectos han contribuido a acercar la FP a sectores estratégicos, generando sinergias entre centros educativos y empresas que se traducen en una formación más especializada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral

Paula San Luis, directora de CaixaBank Dualiza, ha destacado que «esta convocatoria es una herramienta clave para acercar los centros educativos a las empresas y dotar al profesorado de recursos que mejoran la formación del alumnado en un contexto en el que la FP va a cobrar cada vez más peso, debido a la demanda de nuevos trabajadores y a la actualización de nuevas competencias de muchos de los que ya se encuentran en el mercado».

Por su parte, Luis García Domínguez, presidente de FPEmpresa, ha subrayado que «la colaboración entre centros y empresas es esencial para definir una FP de calidad y adaptada a los retos del futuro». Igualmente, ha señalado que, cada año, la convocatoria «demuestra la implicación de la Formación Profesional con los problemas que afronta la sociedad, lo cual nos permite avanzar y crear nuevos modelos de aprendizaje».

La convocatoria también refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo iniciativas que sitúan a las personas, el planeta y la prosperidad en el centro de cada propuesta. Se valorará especialmente el impacto social, medioambiental y económico de los proyectos, así como su capacidad para transformar el entorno y generar oportunidades de empleo y emprendimiento.

Con esta iniciativa, CaixaBank Dualiza y FPEmpresa reafirman su compromiso con una FP más conectada, transformadora y orientada al futuro. La convocatoria se consolida como una referencia nacional en el impulso de proyectos innovadores que fortalecen el ecosistema de la formación profesional en España.

Además de esta convocatoria, CaixaBank Dualiza continúa desarrollando acciones en todo el territorio nacional para visibilizar el valor de la FP, como jornadas técnicas, encuentros sectoriales y programas de orientación profesional. Estas iniciativas refuerzan el papel de la FP como motor de cohesión social y desarrollo económico.

La IX Convocatoria de Ayudas Dualiza se presenta como una oportunidad para que los centros educativos y sus aliados estratégicos impulsen proyectos con impacto real, que respondan a los retos del presente y preparen a los estudiantes para los desafíos del futuro.

CaixaBank Dualiza

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio.

Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad.

Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 54.000 estudiantes, 7.000 empresas y 4.000 actividades con centros educativos.

FPEmpresa

La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a Centros de Formación Profesional públicos, concertados y privados de toda España.

Desde 2012, FPEmpresa trabaja con la finalidad de impulsar y fomentar la Formación Profesional a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los centros que componen la Asociación. Asimismo, FPEmpresa tiene el propósito de contribuir al impulso de la Formación Profesional generando sinergias e impulsando proyectos que consoliden un modelo de profesionalización basado en el conocimiento, la innovación y el talento.