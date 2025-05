CaixaBank y el Colegio de Economistas de Las Palmas suscriben una alianza para fortalecer las sinergias entre ambas entidades

Lunes, 5 de mayo 2025, 12:14 Compartir

CaixaBank y el Colegio de Economistas de Las Palmas han suscrito una alianza estratégica para el impulso de iniciativas conjuntas que promuevan el crecimiento económico y la mejora de la competitividad en el territorio. Además, a través de la misma los colegiados podrán acceder a productos y servicios financieros personalizados y en condiciones preferentes para la cobertura de sus necesidades personales y profesionales.

El acuerdo ha sido presentado por Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Alcibiades Trancho Lemes, decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, en un encuentro celebrado en la oficina 'all in one' Gran Canaria de la entidad financiera en el que ambos han destacado los beneficios que traerá este marco de colaboración para ambas entidades.

Manuel Afonso ha incidido en el carácter estratégico de esta alianza, «que permitirá aprovechar sinergias y fortalecer la cooperación en el ámbito económico, a la vez que supone un paso adelante por parte de CaixaBank para estar al lado del colectivo profesional de economistas».

Por su parte, Alcibiades Trancho ha señalado que «este acuerdo representa un compromiso compartido para avanzar en el desarrollo económico y abre nuevas oportunidades para el intercambio de conocimientos y el impulso de proyectos conjuntos».

CaixaBank es el grupo financiero líder en Canarias. El banco tiene un millón de clientes en las Islas y la mayor red de oficinas en el Archipiélago, con 230 sucursales y presencia en los 88 municipios. La esencia de CaixaBank es un modelo de banca socialmente responsable, basado en la calidad, la cercanía y la especialización en productos y servicios adaptados para cada segmento.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Las Palmas tiene entre sus fines esenciales la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados y velar por la calidad de los servicios de sus profesionales. Asimismo, el Colegio está al servicio de la sociedad a través del propio ejercicio de la profesión y de la colaboración con los diferentes agentes sociales.