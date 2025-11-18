Bruselas hará una «revisión general» de los contratos con Huawei que pondrá en apuros a las telecos españolas

El cerco sobre Huawei se estrecha cada vez más. El Gobierno reitera cada vez que salta una nueva polémica en torno al fabricante chino por ... sus contratos con alguna administración pública que la empresa de tecnología no está vetada en nuestro país ni incluida en ninguna lista de proveedores de alto riesgo. Pero el veto podría llegar de instancias más altas, concretamente desde Bruselas. La Comisión Europea ha advertido esta misma semana a España de que hará una «revisión general» de los contratos con Huawei por ser un «proveedor de alto riesgo», según sus consideraciones.

Todo tras una pregunta por escrito de la eurodiputada del PP, Dolors Monserrat, a la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen en la que denunció que el Gobierno mantiene contratos con la compañía pese a las advertencias de la Comisión y que ello puede afectar a la seguridad y cooperación internacional. En su respuesta, Virkkunen indicó que, en línea con la estrategia ProtectEU de abril de 2025 de la Comisión, la próxima revisión del reglamento sobre ciberseguridad «examinará de manera más general la seguridad de las cadenas de suministro de TIC y sus infraestructuras», con el objetivo de «evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo» y reducir los riesgos asociados en sectores estratégicos, como los sistemas judiciales y de inteligencia.

Además, recordó que ya en junio de 2023 la Comisión determinó en su estudio 'Aplicación del conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes 5G' que los fabricantes chinos Huawei y ZTE «presentan riesgos significativamente superiores a otros proveedores» y que las restricciones adoptadas por los Estados miembros para limitar su uso son «justificadas y conformes con el marco europeo de seguridad de redes».

Por parte del PP destacan que el Gobierno «mantiene una política errática sobre su relación con Huawei a pesar de las advertencias de la Comisión» porque además del contrato del Ministerio del Interior para servidores que almacenan escuchas judiciales, también firmó otro para suministrar e instalar equipos en la red académica RedIRIS, que fue posteriormente cancelado, y un tercero para proveer cabinas de almacenamiento utilizadas por la Seguridad Social, que ha defendido aduciendo que se enfoca en el almacenamiento de información de «tercer nivel» y no datos personales o críticos.