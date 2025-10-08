Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de la Comisión Europea, en Bruselas. EFE

Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

El Gobierno tendrá un plazo de dos meses para resolver las cuestiones planteadas por la Comisión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:50

Comenta

La Comisión Europea ha llamado la atención sobre España este miércoles, abriendo un procedimiento de infracción por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje ... de mano. Bruselas ha mandado al país una carta formal de aviso, ya que considera que «ha fallado en alinear la legislación nacional con la normativa aérea europea», al multar con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Norwegian Airlines y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  3. 3 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  7. 7 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  8. 8 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  9. 9 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  10. 10 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano