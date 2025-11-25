Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Recogida de alimentos SPAR Gran Canaria. C7

SPAR Gran Canaria recoge más de 25.1 toneladas de productos para la Gran Recogida de Alimentos de 2025

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:58

La Gran Recogida de Alimentos 2025, organizada por el Banco de Alimentos de Las Palmas, ha vuelto a demostrar la fuerza de la colaboración ciudadana en la isla. Durante la campaña, celebrada del 7 al 9 de noviembre en 185 establecimientos SPAR Gran Canaria, se lograron recoger más de 25.100 kilos de productos básicos destinados a las familias más necesitadas.

En las diferentes tiendas de la cadena de supermercados se recogieron 107 boxes entre los que se encontraba leche entera y semidesnatada, agua, conservas, arroz, pasta, café, cacao en polvo y legumbres.

El lunes, 24 de noviembre, y en presencia del presidente del Banco de Alimentos, Pedro Miguel Llorca; la directora general de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez; y el vicepresidente de la cadena, José López, hicieron entrega de todo lo recogido.

Sumando esta Gran Recogida a otras campañas solidarias desarrolladas a lo largo del año, SPAR Gran Canaria ha entregado en 2025 más de 48.1 toneladas de productos al Banco de Alimentos, incluyendo los más de 21.000 kilos de la Recogida de Primavera y los 1.400 bricks de leche y 600 unidades de gofio aportados a la campaña 'Ningún Hogar Sin Alimentos'.

La labor de los 367 voluntarios de la cadena que ayudaron en la campaña fue esencial, gracias a los cuales se pudo realizar la recogida y clasificación de los productos de forma eficiente y organizada. Además, estos representaron el 50% del total de los participantes.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.

