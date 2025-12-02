SPAR Gran Canaria patrocina un manual de cocina para educar sobre el consumo responsable El libro, 'Concienciación sobre el Desperdicio de Alimentos: Recetario de Aprovechamiento', está impulsado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con 25 recetas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:29

SPAR Gran Canaria participó este lunes, 1 de diciembre, en la presentación del libro Concienciación sobre el Desperdicio de Alimentos: Recetario de Aprovechamiento, una obra impulsada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y patrocinada por la cadena de supermercados que recoge recetas y recomendaciones orientadas a promover un consumo responsable.

El acto, que tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Vegueta, fue abierto por el rector de la institución, Lluís Serra, y contó con la presencia del presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, y el vicepresidente de SPAR Gran Canaria, José López.

Esta publicación deriva del trabajo que se ha ido desarrollando en los talleres del Aula Cultural de Ciencia y Gastronomía de la universidad grancanaria, en colaboración con el Banco de Alimentos de Las Palmas y el Hub GastroFood. Asimismo, el manual pone en valor la cocina de aprovechamiento, el producto local y la tradición culinaria canaria a través de 25 recetas. Asimismo, ofrece también propuestas prácticas para dar una segunda vida a ingredientes y excedentes alimentarios.

En este sentido, SPAR Gran Canaria mantiene una colaboración constante con el Banco de Alimentos de Las Palmas a través de varias campañas anuales, como la Recogida de Primavera o la Gran Recogida de Alimentos.

Además, la compañía está comprometida con la promoción de enseñanzas que ayuden a consumir de forma responsable. Con iniciativas como la certificación de la maduración controlada del plátano de Canarias, consiguió reducir el desperdicio desde el origen y garantizar la calidad del producto local, ajustando mejor la oferta a la demanda real. Mediante este proceso, se previene el desperdicio de aproximadamente 10.000 kilos del producto cada año.

Este compromiso con la sostenibilidad se refleja en los indicadores de sostenibilidad 2022-2024, que muestran que la compañía ha logrado reducir el desperdicio en tienda en un 0,78%, gracias, entre otras medidas, a la optimización de pedidos. Estos resultados se han notado especialmente en secciones como carnicería, frutas o verduras.

Como patrocinador del proyecto, SPAR Gran Canaria busca fomentar la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos. Además, la compañía también participa activamente en iniciativas que contribuyen a mejorar los hábitos de consumo en la sociedad canaria.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.