SPAR Gran Canaria impulsa la venta de 2.000 pulseras solidarias en la Vará del Pescao El grupo Pérez Bolaños, asociado a la cadena de supermercados, recaudó 1.000 euros a favor de Cáritas para cubrir las necesidades alimentarias de familias en situación de vulnerabilidad

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:44

SPAR Gran Canaria ha destinado a Cáritas un total de 1.000 euros conseguidos a través de la venta de 2.000 pulseras, gracias a la campaña solidaria que celebra cada año en las tiendas de SPAR del municipio de Agüimes. En esta quinta edición se contó con un diseño especial dedicado a la Vará del Pescao, en la que participaron ocho comercios colaboradores.

El equipo de las tiendas del grupo Pérez Bolaños, asociadas a SPAR Gran Canaria, y participantes en esta iniciativa solidaria, entregaron en la tienda SPAR Zoco Negro, situada en Arinaga, un talón por valor de 1.000 euros a los representantes de la organización Cáritas Agüimes, acompañados del alcalde del municipio, Óscar Hernández Suárez, y la concejala de Bienestar Social e Igualdad, Eva Matilde López Cazorla.

Esta acción de apoyo social ha sido posible gracias a la estrecha relación entre el grupo Pérez Bolaños y el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Agüimes. La recaudación se destinará a sufragar las necesidades alimentarias de las familias que así lo demanden en las tres sedes de Cáritas del municipio grancanario.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.