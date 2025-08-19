Una pareja de Tías logra cancelar una deuda de 78.000 euros con la Ley de Segunda Oportunidad Los expertos de la empresa especializada Canarias Sin Deuda en Arrecife han llevado a cabo el procedimiento que permite a estos afectados por el sobreendeudamiento comenzar desde cero

Las dificultades económicas llevaron a una pareja de Tías a acumular más de 78.000 euros en deudas. La Justicia, mediante la Ley de Segunda Oportunidad, les ha liberado de esta deuda para que puedan empezar desde cero. Los expertos de la empresa especializada Canarias Sin Deuda, que cuenta con sede en Arrecife, han llevado a cabo el procedimiento que ha concluido con un final feliz para Giovanni Firrincieli y Silvia Bortolotto.

La causa del endeudamiento se generó, entre otras causas, debido a la delicada situación laboral de la pareja cuando a los escasos ingresos que percibían se sumó el intento de poner en marcha una actividad empresarial que no prosperó y les llevó a tener problemas con otro socio. Con el fin de obtener liquidez para conservar el negocio y cubrir sus gastos básicos contrataron distintos productos financieros, previendo que podrían asumir su pago a largo plazo y afrontar las cuotas. Con el paso del tiempo y la crisis derivada de la pandemia, el agravamiento de su situación económica les llevó a acumular aún más deudas e intereses, derivando en una situación de insolvencia económica.

Cuando todos sus recursos se agotaban recurrieron como última salida posible a la Ley de Segunda Oportunidad y a la ayuda de Canarias Sin Deuda. «En una primera cita, que siempre es gratuita, analizamos si los afectados por el sobreendeudamiento cumplen con los requisitos para acogerse a la ley y solo una vez comprobado recomendamos iniciar el procedimiento», explican desde la empresa Canarias Sin Deuda.

«En el caso de Giovanni y Silvia, se daban las condiciones, tenían deudas con varios acreedores, habían actuado de buena fe tratando de mantenerse al día y se daban circunstancias imprevistas que les habían conducido a la bancarrota. Así que pudimos reunir la documentación y solicitar el concurso de acreedores para la cancelación de la deuda», añaden. La Justicia finalmente les ha concedido una nueva oportunidad con la cancelación de la suma total de la deuda que les impedía avanzar. Además, durante el procedimiento se ha logrado salvaguardar la vivienda y también el vehículo de la pareja, libre de cargas.

Desde Canarias Sin Deuda advierten de la importancia, ante una situación económica complicada, de analizar bien los productos de financiación externa que se contratan y hacer una buena planificación de gastos y pagos, a fin de no perder el control y derivar en una espiral de deuda insalvable.

