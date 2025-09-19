La marca propia de ALDI ayuda a ahorrar a las familias canarias más de 680 euros al año En los últimos tres años, ALDI ha incrementado un 28% los compradores de su marca propia, presente ya en 9 de cada 10 tickets de compra

La marca propia gana protagonismo en los hogares canarios: ya supone el 43% del gasto en alimentación. Las familias del Archipiélago destinan 4 de cada 10 euros a productos de marca propia como fórmula para ahorrar en su compra semanal, según refleja el Estudio de Marca Propia de ALDI. En este contexto, la compañía refuerza su papel como compra de confianza de las familias canarias gracias a su compromiso con la calidad y precios bajos.

Con una oferta en la que 9 de cada 10 artículos pertenecen a su marca propia y con una destacada presencia de productos de origen canario, ALDI es ya una opción de confianza en los hogares del Archipiélago. De hecho, solo optando por productos de marca propia, las familias canarias pueden llegar a ahorrar más de 680 euros de media al año, según cálculos internos de la compañía con datos de Worldpanel by Numerator.

Comprar marca propia en ALDI: garantía de ahorro y calidad

El Estudio de la Marca Propia en España elaborado por ALDI revela que hasta 3 de cada 10 familias españolas eligen su supermercado principalmente por los precios de sus marcas propias, lo que demuestra el papel decisivo que han adquirido en la cesta de la compra. En esta línea, no sorprende que 9 de cada 10 familias incorporen ya productos de marca propia de ALDI en sus compras habituales.

La marca propia de ALDI constituye el pilar de su propuesta para asegurar el ahorro de los clientes, sin comprometer la calidad. En la actualidad, la compañía cuenta con una gran variedad de marcas propias en sus lineales, que abarcan desde la alimentación hasta los productos básicos del hogar. Entre ellas destacan enseñas como La Tabla, Milsani o Moser Roth, cada vez más presentes en los hogares españoles.

La marca propia se consolida y ALDI lidera el impulso

La marca propia se afianza como gran protagonista de la cesta de la compra en España: en 2025 ya representa el 53% del volumen en alimentación, lo que equivale a un gasto medio de 24 euros semanales por hogar. En este contexto, ALDI se consolida como una de las compañías que más ha impulsado esta tendencia, con un crecimiento del 28% en número de compradores en los últimos tres años y un aumento de siete puntos en su penetración.

Más variedad, mayor calidad y precios competitivos son las claves que han llevado a la marca propia a convertirse en la opción preferida de las familias para hacer su compra. De hecho, según datos del Estudio de Marca Propia de ALDI, el 78% de los consumidores percibe una mejora en la calidad de estos productos en los últimos años.

ALDI ofrece un surtido basado en productos de marca propia, con esenciales diarios a alta calidad y precios bajos

Ahorro de 20 euros semanales gracias a las compras en ALDI

La marca propia es uno de los pilares estratégicos del modelo de ALDI, junto al origen nacional de los productos y la categoría de frescos. Solo en frescos, el ahorro anual puede superar los 250 euros de media, según cálculos internos basados en Worldpanel by Numerator. Sumando este ahorro al de la marca propia, las familias canarias pueden ahorrar unos 1.000 euros al año frente a otros supermercados, aproximadamente 20 euros a la semana.

Este diferencial se explica por el modelo de compra de descuento de ALDI, que permite ofrecer precios bajos sin renunciar a la calidad durante todo el año. Además, desde inicios de año la compañía ha aplicado bajadas de precio en más de 450 productos en Canarias, incluyendo categorías estratégicas como lácteos, panadería e higiene personal.

2 de cada 5 hogares canarios confían en ALDI para realizar una compra completa y sin renunciar a la calidad

ALDI refuerza su crecimiento en Canarias de la mano de proveedores locales

En línea con su compromiso con el producto de proximidad, ALDI colabora actualmente con más de 50 proveedores canarios que abastecen a sus supermercados en el Archipiélago. Gracias a estas alianzas, la compañía ha incrementado en más de un 35% sus compras a proveedores locales en los últimos tres años.

Solo en el último año, ALDI adquirió más de 214.000 toneladas de alimentos de origen canario, lo que se traduce en unas 220 referencias disponibles en sus tiendas. Entre ellas, más de 120 incorporan el sello propio «Soy Canario», que identifica los artículos producidos o elaborados en las Islas.

4 de cada 10 hogares canarios confían en ALDI para sus compras

Desde su llegada a Canarias en julio de 2022, ALDI ha abierto 16 tiendas en el Archipiélago y, tras su última apertura a principios de este año en Lanzarote, ya suma más de 20.500 m² de sala de ventas. Este crecimiento sostenido ha impulsado también la generación de empleo local, con más de 300 trabajadores y trabajadoras en las islas. Gracias a su expansión y a un surtido basado en el descuento, cerca de 4 de cada 10 hogares canarios ya han confiado en ALDI para realizar sus compras.

El crecimiento en clientes y tiendas también se refleja a nivel nacional. Actualmente, ALDI cuenta con más de 7,7 millones de clientes en España y supera las 480 tiendas en todo el país. En los últimos años, se ha consolidado como la cadena de supermercados que más ha crecido tanto en número de clientes como en ritmo de expansión.