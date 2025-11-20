Lidl presenta en Canarias un menú ahorro de 14 euros y más de 700 productos de Navidad

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:42 Compartir

Canarias es la comunidad autónoma española con la cesta de la compra más cara, con un sobrecoste anual por familia que puede alcanzar hasta los 700 euros para la adquisición de alimentos saludables, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (UCO).

Para hacer frente a esta situación y acompañando a sus clientes en un momento clave para el consumo, Lidl inicia su campaña de Navidad con una propuesta basada en la calidad, el producto fresco y el ahorro bajo el lema 'lo maravilloso vale la pena cada día'. Como novedad, este año Lidl plantea un menú de 14 euros por persona, inspirado en los clásicos de Navidad y elaborado íntegramente con productos propios.

Los frescos protagonizan la selección de Lidl para los días de celebración, con productos como carpaccio de pulpo canario con mojo, pescado, marisco, salmones y salazones o carne de origen español

La compañía presenta un surtido navideño con más de 700 productos y una oferta exclusiva para las 39 tiendas de las islas que incluye el carpaccio de pulpo canario con mojo rojo, diferentes variedades de panettones y pandoros que irán variando de forma periódica; empezando esta primera semana con los roscones de nata, pistacho y biscuit; y otros artículos como el Licor de Dubai.

La propuesta de Lidl da un peso especial a los productos frescos, como la carne de origen español con redondos de cerdo, pollo y pavo rellenos o pato, como protagonistas para estas fechas. También incluye distintos tipos de embutidos y patés, entre los que destacan jamón y mousse de pato, ibéricos y foie gras, así como productos del mar y salazones, como salmón en hojaldre o ahumado, bogavante, langostinos, pulpo, mejillones, anchoas y huevas.

Además, el catálogo de artículos contendrá distintos tipos de queso; dulces y postres navideños como cremas, polvorones, mazapanes, barquillos y turrones; vinos y espumosos reconocidos por la Guía Peñín y las marcas propias Deluxe y Favorina.

Un menú de Navidad por 14 euros por persona

En su menú ahorro de Navidad, con un presupuesto de 14 euros por persona, Lidl propone como entrante una crema de verduras asadas de calabaza. Una receta que permite potenciar el máximo sabor de las verduras gracias al asado y puede ser complementada con garbanzos salteados para aportar una fuente adicional de proteínas de origen vegetal. El primer plato consiste en lomos de merluza gratinados con bechamel de puerro, procedentes de pesca sostenible certificada por Marine Stewardship Council (MSC). A continuación, sugiere una combinación tradicional con un toque moderno: magret de pato con una guarnición de verduras, salsa de naranja y un puré de zanahoria caramelizada. Para finalizar, presenta un coulant elaborado con turrón blanco Favorina de Lidl bañado en salsa de chocolate blanco y pistachos, espolvoreado con arándanos y trozos de barquillo crujiente.

Con esta propuesta, la cadena ofrece a sus clientes mayor capacidad de ahorro durante estas fechas, y pone a su disposición en el canal de Youtube la receta para elaborar paso a paso este menú.

700 productos de bazar de Lidl

El surtido de Navidad de Lidl se complementa con los productos bazar, con una selección de más de 700 juguetes, artículos de decoración, jerséis navideños y otros productos para regalar, ofreciendo en sus tiendas todo lo que sus clientes necesitan para celebrar las fiestas.

