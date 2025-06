La Ley de Segunda Oportunidad cancela una deuda de 46.000 euros a una vecina en Arrecife

Jueves, 19 de junio 2025, 07:15 Compartir

Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de una deuda de más de 46.000 euros que impedía seguir adelante a una vecina de Arrecife.

Esta resolución representa un nuevo comienzo para Ana María Duque, quien enfrentó serias dificultades económicas tras la pérdida de su padre en el año 2020, en plena crisis sanitaria por la Covid-19. La ausencia de ingresos dejó a la familia en una situación precaria, obligando a Ana María a asumir los cuidados de su progenitora.

«Ganaba 1.300 euros y pagaba 2.000 euros en deudas. Estaba sobrepasada, no tenía vida. No me quedaba un céntimo«, explica Ana María, quien, ante la imposibilidad de afrontar la situación, recurrió a diferentes entidades financieras. Sin embargo, los préstamos que solicitó y sus altos intereses terminaron por agravar aún más su situación económica.

Durante años, intentó solicitar refinanciaciones sin éxito hasta que conoció la Ley de Segunda Oportunidad. «Escuché que era una gran oportunidad para salir de todas estas deudas», afirma. Con el asesoramiento de Canarias Sin Deuda, inició el procedimiento que finalmente le permitió liberarse de la deuda acumulada. «El proceso con Canarias Sin Deuda fue muy apropiado. Me atendieron estupendamente, resolvieron todas mis dudas y siempre estuvieron disponibles para ayudarme«, afirma.

La aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ha supuesto un antes y un después en su vida. «Por fin me siento libre», señala Ana María, quien anima a otras personas en su misma situación a informarse sobre esta vía legal. «Si alguien se encuentra en una situación similar, les recomiendo acudir a Canarias Sin Deuda. Con toda confianza te van a ayudar y guiar para que puedas salir de tu deuda, porque vivir así es no tener vida«.

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de más de casi 75 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España.

