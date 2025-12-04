HiperDino recauda 62.392 kg de alimentos en la Gran Recogida del Banco de Alimentos y supera con creces la campaña del año pasado

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:30 Compartir

La Fundación DinoSol ha vuelto a constatar la solidaridad de los clientes de las tiendas HiperDino, un año más durante la campaña de la Gran Recogida de Alimentos, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL, que esta edición contó con el slogan «Lo damos todo» y que se desarrolló en 177 tiendas de la cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino y SuperDino, desde el viernes 7 y hasta el domingo 9 de noviembre.

Así, este año, se han recaudado un total de 62.392 kilogramos de alimentos en las tiendas HiperDino en Canarias, frente a los 47.000 kilos del año pasado, lo que ha supuesto 15.392 kilogramos más. Para la presidenta de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez «esta recaudación es un nuevo ejemplo de la calidad humana y de la entrega en valores de los clientes de nuestras tiendas HiperDino, que han vuelto a suscribir su compromiso de apoyo y de solidaridad con las personas más vulnerables. El año pasado, batimos todos los récords de recaudación en el Archipiélago con la recogida de 47.000 kilos de alimentos en todas nuestras tiendas. Este año, la solidaridad ha ido in crescendo aún más, con más de 15.000 kilos recaudados con respecto al año anterior. Importante ha sido el volumen, pero también el contenido de lo recaudado, productos de primera necesidad, leche, legumbres, cereales, azúcar, que son de alta demanda en los comedores sociales y en los bancos de alimentos de nuestras islas.»

Domínguez, que se ha reunido con el presidente de la Federación Española del Banco de Alimentos, Pedro Llorca, esta mañana para hacer balance de la recogida de alimentos, ha aprovechado para «agradecer la extraordinaria labor de los voluntarios que el Banco de Alimentos en Canarias ha desplegado en las tiendas de HiperDino durante esos tres días de campaña. Personas solidarias, con una excelente voluntad de apoyar a quienes peor lo están pasando, y sobre todo artífices de hacer posible que muchos hogares canarios, cuenten con productos para sus almuerzos y cenas de nochebuena y Navidad».

En la recaudación económica a través de los bonos que HiperDino ha habilitado en esos tres días, con donaciones por importes de 1, 3, 5, 10 y 20 euros, la Fundación DinoSol, recaudó 16.107,46 euros, que han sido entregados al Banco de Alimentos.

La Fundación DinoSol colaboró recientemente con el Banco de Alimentos de Tenerife, dentro de la Feria Deportiva ExpoDeca, a través de la cual donó 1.800 kilogramos de alimentos.

La gran recogida, organizada por la Federación del Banco de Alimentos, estuvo participada por los 54 bancos de alimentos asociados a Fesbal de toda España, que distribuyeron en 2024, 115.563 toneladas de alimentos entre 6.062 entidades sociales que atendieron a 1.036.890 personas, de las cuales el 21% eran menores entre 3 y 15 años y 33.569 estaban en edad de lactancia. En Canarias, 695.402 personas (el 31,2% de la población) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Aunque la cifra mejora 2,6 puntos porcentuales respecto a 2023 (la cuarta reducción más significativa del país), las Islas continúan siendo la quinta comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

La brecha con la media estatal sigue siendo considerable: mientras en el conjunto del Estado la tasa AROPE se sitúa en el 25,8%, Canarias la supera en 5,4 puntos porcentuales.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.