HiperDino reabre su renovada tienda SuperDino Vecindario Mercacentro con un equipo de 23 personas Con una inversión de 348.000 €, la sala de ventas se presenta como un espacio moderno, funcional y adaptado a las necesidades del cliente actual

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:26 Compartir

La reconocida cadena de supermercados HiperDino ha acometido la reforma integral de su tienda SuperDino Vecindario Mercacentro, ubicada en la Calle Cerruda del municipio del sur de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana. La tienda presenta importantes novedades que destacan por su amplitud y optimización del espacio en la sala de ventas.

Con una inversión de 348.000 €, la renovación transforma en su totalidad los 755 m² de la tienda, haciendo de este supermercado un ejemplo del compromiso con la calidad, la comodidad y la experiencia de compra de sus clientes. Entre las mejoras más relevantes se encuentran las nuevas secciones de frutería y panadería, diseñadas para ofrecer productos frescos de calidad, así como la sustitución de los mostradores de charcutería y carnicería, que ahora cuentan con un diseño más moderno y funcional. Además, se ha incorporado una nueva área de perfumería, ampliando la oferta de productos disponibles.

La tienda cuenta con seis módulos de panadería y cuatro cajas para agilizar la atención al cliente. Con un equipo de 23 empleados, SuperDino Vecindario Mercacentro garantiza un servicio cercano y eficiente, operando de lunes a sábado de 8:30 a 21:00. La tienda permanecerá cerrada los domingos.

Ampliar

Asimismo ofrece parking del centro comercial, servicio a domicilio y conexión wifi gratuita. Cuenta con secciones especializadas como charcutería, carnicería, frutería, panadería y bodega, además de una selección de productos ecológicos, consolidando su apuesta por la variedad y la sostenibilidad.

HiperDino sigue impulsando la innovación y la cercanía en Gran Canaria, convirtiéndose en un referente en el sector de la distribución alimentaria en las islas, con la renovación de muchas de sus tiendas en entornos más amplios y modernos que invitan a los vecinos a descubrir las novedades de la cadena.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.