HiperDino promueve el uso del transporte público e incorpora máquinas expendedoras de tarjetas de guaguas municipales

La cadena de supermercados 100% canaria, HiperDino ha suscrito un acuerdo de colaboración con la empresa de transporte público en Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales, para ofrecer el servicio de compra y recarga de tarjetas de este transporte, mediante la habilitación de máquinas expendedoras en diez de sus tiendas.

Con esta iniciativa, la cadena de supermercados añade un nuevo servicio a sus clientes, facilitándoles esta operativa de compra y de recarga, y consolidando además su apoyo al transporte público y, por consiguiente, su apuesta por la movilidad sostenible. Las nuevas máquinas están ubicadas estratégicamente en las siguientes tiendas con el objeto de dar cobertura y acceso a este servicio en casi todo el municipio. El abono se podrá realizar únicamente mediante tarjeta de crédito, y entre los establecimientos en los que se han habilitado dichos puntos de recarga y compra, se encuentran: las tiendas HiperDino General Bravo; Málaga; Triana; Barcelona; Castillo de la Luz; El Muelle; Luis Doreste; El Batán; Sagasta y La Vega de San José.

Esta actuación, puesta en marcha por HiperDino y Guaguas Municipales, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, que busca modernizar y mejorar los servicios públicos de transporte. Con esta iniciativa, Guaguas Municipales refuerza su compromiso con la digitalización y la accesibilidad, facilitando a los ciudadanos el uso del transporte público en su día a día, y por ello ha reubicado estas diez máquinas en las tiendas HiperDino.

Para el director de Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García «con la puesta en marcha de estas máquinas, no solo reforzamos nuestros compromiso con el transporte público, el cual creemos que es fundamental, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en donde la densidad del tráfico es muy elevada, sino que además ampliamos y mejoramos la cartera de servicios a nuestros clientes. Hace un mes pusimos en marcha en colaboración con Dodot, las salas de higiene personal para bebés en nuestras tiendas y ahora seguimos incrementando nuestros servicios, con la instalación de estas máquinas. HiperDino continúa siendo puntero en el sector de la alimentación en las islas, en prestar a nuestros clientes servicios variados y acorde a sus demandas. Nuestra prioridad es seguir dando pasos hacia la excelencia en la atención al cliente».

Para más información, los usuarios pueden consultar la web oficial de Guaguas Municipales o contactar con el servicio de atención al cliente.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 289 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.