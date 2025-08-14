HiperDino cierra su campaña de verano con la entrega de más de 30.000 euros en premios Desde el 10 de julio hasta el pasado domingo 10 de agosto, la cadena repartió un total de 31.000 euros a través de tarjetas de 500 y 1.000 euros a los participantes de su promoción estival

HiperDino ha cerrado su campaña estival repartiendo 31.000 euros entre sus clientes como reconocimiento a su fidelidad, incluso en verano.

Así, las compras superiores a 15 euros en las tiendas de HiperDino, SuperDino o de la plataforma online, eran candidatas a ganar tarjetas regalo por un importe de 500 euros. Y si además, el ticket incluía algún producto de las 22 marcas colaboradoras, este importe podía llegar a duplicarse.

Durante los 32 días que ha durado la promoción, los clientes mayores de edad podían registrar tantos tickets de compra como quisieran, siempre y cuando fuese superior a 15 euros en hiperdino.es/verano.

La dinámica de la campaña premiaba doblemente a quienes incorporaban a su cesta de la compra productos de Président, 100 Pipers, Havana Club, Beefeater, Ruavieja, Cerveza Dorada, Tropical, Lost Vines, La Española, Munchitos, ElPozo, Campofrío, Carbonell, Pascual, Oro, Mistol, Tenn, Albal, Handy Bag, Melitta, Luzil y Pescanova.

Como resultado, la cadena ha repartido 18 tarjetas de 500 euros y 22 tarjetas de 1.000 euros, unos premios que reflejan el agradecimiento de HiperDino a la confianza de sus clientes y el compromiso del grupo por ofrecer una estrategia de buenos precios todo el año.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.