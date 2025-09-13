Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:30 Compartir

El director de Banca Privada y Patrimonios en la Dirección Territorial de Canarias de BBVA, Javier López, ha destacado en la entrevista cómo los clientes canarios de altos patrimonios eligen a la entidad como su banco de confianza.

– Los grandes patrimonios demandan cercanía y personalización, y ese es nuestro camino en Canarias

– Los grandes patrimonios demandan cercanía y personalización, y ese es nuestro camino en Canarias. Tenemos la escala para innovar y una red territorial que nos permite estar cerca del cliente. En 2025 reforzamos nuestra apuesta por el cliente con un 10% más de profesionales especializados en altos patrimonios, incorporando equipos de banqueros Ultra High para clientes de más de 10 millones de euros en activos financieros. Además disponemos de 7 centros principales, uno de ellos en Gran Canaria y 16 satélites con un equipo que asesora en planificación patrimonial, mercados e inversión. Además, lanzamos 'Asesoramiento Plus', un servicio con comisión explícita y recomendaciones ajustadas al perfil de cada cliente. También ofrecemos carteras gestionadas o asesoradas, y acceso a fondos ilíquidos en mercados privados, donde captamos 316 millones de euros. Por otro lado, ampliamos las alternativas de inversión mediante acuerdos con firmas como Bernstein, Morgan Stanley Investment Management, SMG y CAP7, y ofrecemos asesoría inmobiliaria junto a CBRE y Solvia–Grupo Intrum.

–¿Qué balance hacen del segmento de altos patrimonios en BBVA Banca Privada en Canarias en 2025?

–El balance que hago es claramente positivo. Considero que estamos en la dirección adecuada, lo corroboran nuestros clientes al escogernos cada día como su entidad. Alcanzamos más de 154.000 clientes, a nivel nacional, un 153 % más que en 2020. Estos resultados son gracias al esfuerzo realizado durante los últimos tres años, en el marco del ciclo estratégico. Durante este tiempo, nos hemos centrado en escuchar a nuestros clientes para entender sus necesidades. A partir de ahí, hemos trabajado para que se sientan acompañados. Nuestro propósito es claro, que dispongan de un servicio personalizado que les permita alcanzar sus objetivos financieros.

–Tras cerrar el ciclo estratégico ¿Qué planes de futuro tiene BBVA en el segmento de altos patrimonios?

–En 2024 cerramos un ciclo estratégico de tres años con un crecimiento destacado en banca privada y altos patrimonios. Este año iniciamos un nuevo ciclo con el objetivo de llegar a 200.000 clientes y 150.000 carteras en los próximos dos años. A mayo de 2025, ya sumamos 165.000 clientes en estos segmentos. Hasta 2029, seguiremos fortaleciendo alianzas y mejorando nuestra oferta con un modelo más personalizado, flexible y respaldado por especialistas y tecnología, manteniendo siempre nuestra independencia. En Canarias, seguiremos comprometidos con ser su banco de referencia.

