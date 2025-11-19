Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas dona 1 euro por cada miembro federado a la Fundación Infantil Ronald McDonald

La aportación procede de una acción solidaria impulsada por los restaurantes McDonald's en la provincia de Las Palmas, en colaboración con sus franquiciados

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:24

La Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha hecho entrega de una donación a la Fundación Infantil Ronald McDonald, en el marco de una iniciativa solidaria promovida por McDonald's y sus franquiciados en la provincia de Las Palmas, que ha consistido en una aportación de 1 euro por cada miembro federado.

El acto de entrega contó con la presencia de Luis Quintiliano, presidente de McDonald's España; Francisco Guiral, presidente de la Fundación Infantil Ronald McDonald; y José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) y de su Fundación. Todos ellos destacaron el valor que se genera cuando se unen esfuerzos entre el deporte y la iniciativa privada para respaldar causas sociales.

Durante su intervención, Luis Quintiliano señaló que «acciones como esta reflejan el compromiso que tenemos en McDonald's, junto a todos nuestros equipos, por estar cerca de las familias y aportar al bienestar de la comunidad. Agradecemos mucho el apoyo de la Federación y de la sociedad canaria».

Por su parte, José Juan Arencibia destacó «la gran respuesta del fútbol canario y el compromiso firme de McDonald's con la sociedad de las islas. Cuando el deporte, las empresas y las instituciones caminan juntos, los resultados siempre benefician a todos».

La entrega ha contado con la presencia de Luis Quintiliano, presidente de McDonald's España, Francisco Guiral, presidente de la Fundación Infantil Ronald McDonald, y José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP)

Esta donación ayudará a sostener los programas que la Fundación Infantil Ronald McDonald desarrolla en España, especialmente las Casas Ronald McDonald y las Salas Familiares, que ofrecen alojamiento gratuito y apoyo emocional a familias con hijos hospitalizados por periodos prolongados.

En las Islas Canarias, la labor de la Fundación también llega a niños que están atravesando momentos difíciles, como demuestra la historia de Elías, cuya familia ha podido contar con el apoyo de la institución durante el tratamiento médico del pequeño tras haber sido diagnosticado de leucemia en 2023. En este sentido, la Fundación asumió los gastos de traslado y estancia en el Hospital Niño Jesús junto con la Casa Ronald McDonald de Madrid.

La acción forma parte del compromiso de McDonald's España y sus franquiciados con la responsabilidad social, a través de iniciativas que buscan promover la solidaridad y mejorar el bienestar de las comunidades donde están presentes.

Sobre McDonald's España

McDonald's es la compañía líder en el sector de la restauración en España. Desde hace más de 40 años mantiene un firme compromiso con el país contribuyendo a su desarrollo sostenible.

Una de las señas de identidad de McDonald's es su apuesta por la calidad y el origen local: más del 70% del valor de su cesta de la compra proviene de proveedores nacionales.

