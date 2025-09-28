Doce experiencias para descubrir Cantabria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18 Compartir

El patrimonio natural, la riqueza cultural e histórica y una gastronomía de primera son algunos de los hitos más aclamados y reconocidos de Cantabria como destino turístico que se presenta como un mosaico de paisajes y experiencias repartidas por su pequeño territorio de poco más de 5.300 kilómetros cuadrados.

A través de una decena de propuestas descubrimos la esencia de Cantabria y de sus pueblos y comarcas.

1.- Santander

La capital de Cantabria es parada obligada. Su bahía, el Palacio de la Magdalena, El Sardinero, el Barrio Pesquero, las playas y su animada oferta comercial, de ocio y cultural, con el Centro Botín como ejemplo de vanguardia, son siempre apetecibles. A ello se suma una rica gastronomía marinera, donde destacan las rabas y los pescados frescos.

2. Parque de la Naturaleza de Cabárceno

A tan solo 18 kilómetros de Santander se encuentra un parque único, donde rinocerontes, jirafas o elefantes viven en semilibertad en un impresionante paisaje kárstico de 750 hectáreas. Sus más de 25 kilómetros de carreteras permiten explorarlo en vehículo particular y un sistema de telecabinas ofrece ver el parque a vista de pájaro.

3.- Pinturas prehistóricas

Altamira es la joya del legado prehistórico de Cantabria, si bien no es la única. La región cuenta con 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad, uno de los conjuntos más singulares e importantes de la Prehistoria de Europa. La mayoría de estas cavidades pueden visitarse y ofrecen un paseo subterráneo por los orígenes del pensamiento y el arte, con pinturas y grabados de hasta 40.000 años de antigüedad.

4.- Santillana del Mar

Es una de las joyas medievales de Cantabria y uno de los pueblos más bonitos de España. Cautiva al visitante con sus calles empedradas, sus casonas blasonadas y la imponente Colegiata de Santa Juliana. Descubrir este pueblo es como viajar en el tiempo, entre tiendas artesanales, plazas y rincones llenos de encanto.

5.- Sobaos y quesadas en los Valles Pasiegos

En el corazón de Cantabria, esta comarca conserva formas de vida de gran valor etnográfico. Valles verdes, ríos intrincados y pastizales se funden con las montañas salpicadas por las tradicionales cabañas pasiegas. La buena leche de sus vacas proporciona manjares regionales: los famosos sobaos y quesadas pasiegos, auténtico deleite dulce.

6.- El Modernismo de Comillas

La 'Ruta Monumental' de Comillas destaca por la arquitectura modernista, con El Capricho de Gaudí, El Palacio Sobrellano y la Universidad Pontificia. Mario Camus, Pilar Miró, Juan Antonio Bardem o Sánchez Arévalo son algunos de los directores que han elegido Comillas como plató. La 'Ruta del Cine' se detiene en los enclaves más emblemáticos de la localidad costera donde han sido rodadas más de una veintena de películas.

7.- Espeleología en Asón-Agüera-Trasmiera

Esta comarca, con más de 4.500 cuevas, es un paraíso para espeleólogos y guarda la más famosa ruta subterránea de España, la travesía Cueto-Coventosa. Cada uno elige el grado de dificultad y hay cavidades para todos los gustos: algunas horizontales, sin cuerda y de gran recorrido, y otras con rapel. Coventosa, Escalón, Sopladoras del Agua, Fresca y Reñada son algunas de las opciones.

8.- El Faro de Ajo

Ubicado en el cabo homónimo, marca el punto más septentrional de Cantabria y ofrece espectaculares vistas del Cantábrico. Inaugurado en 1930, mantiene su función de guía para navegantes y es también un icono artístico gracias a la intervención del artista Okuda San Miguel, cuyas coloridas formas geométricas envuelven la torre.

9. Liébana, paraíso del turismo activo

La comarca de Liébana combina turismo activo -vías ferratas, parapente, escalada o senderismo- con gastronomía, paisajes, patrimonio y con el teleférico de Fuente Dé, acceso directo al corazón de Picos de Europa. Destacan la torre de Mogrovejo, la iglesia de Lebeña, el monasterio de Piasca y Santo Toribio, donde se custodia el Lignum Crucis, el trozo de la Cruz de Cristo más grande del mundo.

10.- Valle del Nansa: El Soplao y Casona de Tudanca

Es uno de los patrimonios naturales de mayor interés y mejor conservados de toda Europa, a los que hay que sumar una arquitectura regional de valor. Visitas imprescindibles son la cueva El Soplao, la Ferrería de Cades y la Casona de Tudanca, antigua residencia de José María de Cossío y donde se conservan manuscritos de Alberti, Lorca, Gerardo Diego y Unamuno, entre otros.

11.- Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada

Un paisaje único de formaciones rocosas que narran 100 millones de años de historia geológica. Este espacio protegido invita a recorrer senderos, entre acantilados, dunas y ensenadas, desde los que se comprende el paso del tiempo y la fuerza de la naturaleza.

12.- Surf en Somo

Frente a Santander, la playa de Somo ofrece un extenso arenal y olas durante todo el año.Primera Reserva de Surf de España, es un paraíso de este deporte, con numerosas escuelas que ofrecen clases y alquiler de material, ambiente playero y atardeceres sobre el Cantábrico que convierten cada sesión de surfing en una experiencia única.