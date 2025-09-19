DISA entrega el Opel Corsa sorteado en su promoción de verano entre los clientes de Mi Energía DISA La fidelidad de Sergio González, cliente habitual de las estaciones DISA del norte de Tenerife, obtuvo premio gracias a esta colaboración con Orvecame

El director de la Red de Estaciones de DISA, Francisco Peláez, y el adjunto a la Dirección del Grupo Cabrera Medina, Sergio Ayala Cabrera, entregando las llaves del vehículo al ganador del sorteo, Sergio González.

Sergio González resultó ser el afortunado ganador del sorteo de un Opel Corsa realizado entre los clientes de su App «Mi Energía DISA» que participaron durante este verano en la promoción especial lanzada por DISA en colaboración con Orvecame, concesionario de coches del Grupo Cabrera Medina. El afortuno ganador recibió las llaves de su nuevo vehículo de manos del director de la Red de Estaciones de Servicio DISA, Francisco Peláez, y el adjunto a la Dirección del Grupo Cabrera Medina, Sergio Ayala Cabrera.

Uno de los repostajes realizados por Sergio González en su estación de confianza DISA Santo Domingo, situada en el norte de Tenerife, resultó ser la transacción ganadora entre las más de 1.500.000 que acumuló esta promoción desde su puesta en marcha.

El director de la Red de Estaciones de Servicio DISA se congratuló de que el sorteo premiara a «una persona tan fiel a nuestra red, ya que el afortunado conductor del Opel Corsa es cliente fijo de varias estaciones DISA del norte de Tenerife y se beneficia desde hace muchos años continuamente de las ventajas y descuentos directos que aplicamos a todos los clientes fidelizados a través de nuestra aplicación «Mi Energía DISA».

Por su parte, el adjunto a la dirección de Cabrera Medina aseguró que este vehículo cuenta con excelentes prestaciones dentro de su gama, «es cómodo, útil y con un toque deportivo», aseguró.

La promoción, activa entre julio y agosto en todas las estaciones DISA y Shell de Canarias, invitaba a participar con un gesto tan sencillo como repostar haciendo uso del nuevo sistema de sellos en la cartilla digital, a través de la app Mi Energía DISA. Bajo el lema «Coche nuevo, porque sí», logramos reforzar la confianza y fidelidad de quienes nos eligen cada día.

El Grupo DISA dispone de una amplia red de estaciones de servicio en Canarias, con más de 200 puntos de venta distribuidos en todas las islas del archipiélago. Con ellas, aporta empleo directo y estable a unas 2.000 personas, defendiendo el modelo con servicio atendido en pista sobre otros que prescinden de personal para la atención directa a sus clientes.