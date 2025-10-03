Canarias y Andalucía, unidas por la historia y el aire Binter lleva su modo canario Jerez de la Frontera, Granada, Córdoba, Almería y Sevilla

Esa unión ha dado lugar a una conexión aún más cercana, de la que a día de hoy Binter es protagonista.

Desde que Binter inició su primera ruta con Andalucía, con vuelos directos a Jerez de la Frontera, ha ido ampliando sus destinos en esta comunidad para hacer posible volar en modo canario también a Granada, Córdoba y Almería y, partir de diciembre, Sevilla. Con el océano Atlántico como escenario, Canarias y Andalucía son de esas regiones cuyos vínculos históricos se remontan varios siglos atrás. Esa unión ha dado lugar a una conexión aún más cercana, de la que a día de hoy Binter es protagonista, con una firme apuesta por conectar Canarias de forma directa con el mayor número de ciudades andaluzas, hasta llegar a ofrecer 23 frecuencias semanales.

Entre mascarillas y geles hidroalcohólicos, el 2 de octubre de 2020 Binter inauguró sus lazos con la comunidad sureña, eligiendo a Jerez de la Frontera como la primera ciudad andaluza que se beneficiaría de todas las ventajas de su modo canario de volar, con menú gourmet de cortesía, maleta de mano a bordo incluida en el precio o conexiones interinsulares gratuitas. Desde entonces, sus dos frecuencias semanales -tanto con Tenerife como con Gran Canaria- han logrado que canarios y jerezanos viajen y se conecten con mayor facilidad.

La ciudad, conocida por su historia milenaria y su rica tradición, ofrece a los visitantes una experiencia única, con recorridos por sus emblemáticas bodegas de vino o por sus tabancos centenarios donde disfrutar de las tapas. Monumentos como el Alcázar, la Iglesia de San Miguel y la maestría de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre completan la ruta, mientras que sus fiestas y costumbres invitan a sumergirse en la auténtica vida andaluza. Cada vuelo se convierte así en una oportunidad para que ambas regiones sigan compartiendo y fortaleciendo vínculos.

Pero Jerez de la Frontera no es el único destino de Andalucía donde opera Binter. Granada, Córdoba y Almería, y Sevilla a partir del 1 de diciembre, también esperan a los viajeros que quieran gozar de su riqueza histórica, artística y gastronómica.

Granada: arte y magia al pie de Sierra Nevada Granada

Granada es el destino idóneo para disfrutar de la combinación entre historia, cultura y paisajes impresionantes en cada rincón. Su luz y la calma que inunda la imperiosa Alhambra con sus palacios, patios y jardines de legado nazarí, atrae a visitantes de todo el mundo. Pasear por el Albaicín, perderse entre sus calles blancas y contemplar la ciudad desde el mirador de San Nicolás permite sumergirse en una aventura memorable donde se entrelazan pasado y presente.

La ciudad ofrece también una oferta gastronómica vibrante, con tapas tradicionales, teterías y platos que reflejan la fusión de culturas que han dejado huella. Además, sus festivales, música en vivo y vida universitaria crean un ambiente dinámico y acogedor para los viajeros.

Granada y Canarias están conectadas diariamente con vuelos directos, a través de Gran Canaria los lunes, martes, miércoles y viernes, y a través de Tenerife los jueves, sábados y domingos, permitiendo mayor flexibilidad para que granadinos y canarios compartan sus costumbres.

Córdoba y Almería: historia y sabor al alcance de un vuelo

Con dos frecuencias semanales, Binter también ha incorporado a sus rutas nacionales las ciudades de Córdoba y Almería, esta última operativa en la temporada de verano, de abril a octubre. Córdoba es una ciudad que deslumbra por su historia milenaria y su encanto único. Sus patios llenos de flores, los monumentos emblemáticos como la Mezquita o el Alcázar y sus callejuelas empedradas invitan a los turistas a recorrer siglos de arte y tradición. Además, la gastronomía local convierte cada comida en una experiencia inolvidable.

Por su parte, Almería es una tierra llena de contrastes, donde la historia y la naturaleza se encuentran en un equilibrio perfecto. Esta ciudad andaluza permite sumergirse en maravillas naturales, así como descubrir callejones encantadores y plazas llenas de vida.

Nuevo destino Binter: Sevilla

Antonio Machado decía que la tarde en Sevilla era alegre y clara, casi de primavera, y no se equivocaba. La ciudad andaluza cautiva con su casi interminable calle Sierpes, indudable testigo de los primeros pasos del poeta, que se funde con el barrio de Triana al otro lado del río Guadalquivir. Un recorrido por el casco antiguo o contemplar la imponente giralda permite a quien lo visita embelesarse de siglos de cultura.

Sevilla combina elegancia histórica con una energía contemporánea reflejada en su arte, su música, sus festivales y su gastronomía, donde el olor de su famosa pringá llena los bares y tabernas.

Canarios y sevillanos podrán estar conectados con vuelos directos operados por Binter a partir del 1 de diciembre desde Tenerife y Gran Canaria, con salidas desde cada una de esas islas, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Así, no solo los isleños podrán viajar con mayor comodidad, sino que también los más de 10.000 sevillanos residentes en Canarias podrán aprovechar la ruta para reencontrarse con su tierra, especialmente en fechas tan señaladas como la Navidad.

Andalucía y Canarias quedan, de esta manera, a un Binter de distancia gracias a las 23 frecuencias semanales que la compañía pone a disposición a todos aquellos que quieran disfrutar del modo canario de volar.