Cajamar apoya a los bodegueros de AVIBO con un acuerdo de colaboración financiera

La banca cooperativa Cajamar ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO), con el objetivo de ofrecer a sus bodegas asociadas productos y servicios financieros en condiciones ventajosas.

Con esta iniciativa, la mayor caja rural española reafirma su compromiso con la industria vitivinícola canaria, facilitando financiación destinada a la mejora y eficiencia de sus negocios, así como al impulso de la comercialización de sus vinos tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyo a la financiación y modernización del sector

Las bodegas integradas en AVIBO podrán acceder a líneas de crédito adaptadas a las necesidades del sector: financiación de circulante ajustada a los periodos de crianza del vino, reconversión varietal de viñedos, adquisición de equipamiento y maquinaria, proyectos de transformación digital, desarrollo de iniciativas enoturísticas y programas para incrementar el valor añadido de sus vinos. Asimismo, dispondrán de préstamos para el pago de uva a proveedores, adquisición de vidrios y soluciones de agroconfirming.

En línea con el compromiso de Cajamar con la sostenibilidad, el acuerdo incluye productos financieros destinados al autoconsumo fotovoltaico y a la eficiencia energética. Además, contempla servicios diseñados para facilitar las exportaciones y la internacionalización de las bodegas canarias, contribuyendo a su presencia en nuevos mercados.

Ventajas también para empleados del sector

El convenio también incorpora beneficios para los trabajadores de las bodegas asociadas, que podrán acceder a productos de ahorro e inversión en condiciones preferentes, como la Cuenta Nómina, hipotecas, préstamos al consumo, financiación de instalaciones fotovoltaicas, seguros y planes de pensiones.

Declaraciones institucionales

En el acto de firma participaron el presidente de AVIBO y de la DOP Islas Canarias – Canary Wine, Juan Jesús Méndez, y la directora de Zona de Tenerife y Lanzarote de Cajamar, María Hernández.

Durante el encuentro, María Hernández destacó que «esta colaboración muestra, una vez más, el apoyo que Cajamar siempre ofrece al sector agroalimentario y, concretamente, al vitivinícola», añadiendo que desde Cajamar «creemos firmemente que nuestra colaboración con las bodegas canarias ayudará a impulsar el crecimiento de la industria vitivinícola de las islas, contribuyendo de esta manera al desarrollo social, al empleo de calidad y a la comercialización internacional de nuestros vinos canarios con variedades de uvas únicas».

Por su parte, Juan Jesús Méndez subrayó que para AVIBO «este acuerdo con Cajamar refuerza nuestra hoja de ruta hacia un modelo vitivinícola más resiliente, innovador y sostenible». A juicio del presidente de la Asociación, «esta colaboración facilita a nuestras bodegas inversiones clave en digitalización, eficiencia energética, enoturismo y en la transición hacia modelos de cultivo ecológicos y sostenibles, al tiempo que nos ayuda a abrir nuevas puertas en mercados internacionales».

Temas

Canarias

Préstamos

Financiación

Desarrollo