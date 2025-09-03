CaixaBank supera las 360.000 nóminas domiciliadas en Canarias y consolida su posición de liderazgo La entidad refuerza su posición al frente de uno de los productos más atractivos para la banca por la gran vinculación con los clientes, con una cuota de mercado del 49% en el Archipiélago

CaixaBank ha superado la cifra de 360.000 nóminas domiciliadas en Canarias en julio de 2025, un 2,2% más que un año antes. De esta manera, la entidad consolida su posición de liderazgo en el Archipiélago, con una cuota de mercado del 49% en uno de los productos más atractivos para la banca puesto que supone una gran vinculación de los clientes.

Los buenos resultados en captación de la entidad se apoyan, principalmente, en una potente gama de productos y servicios financieros, que, junto a la extensa red de oficinas y cajeros, conforman una oferta única en el sector. CaixaBank cuenta con una red de más de 230 oficinas retail en Canarias y más de 850 cajeros, además de un amplio equipo de gestores especializados. A todo ello se une la presencia en la totalidad de los municipios canarios para garantizar el acceso a los servicios financieros.

Entre la oferta de servicios a los que se puede acceder con la domiciliación de la nómina, cabe destacar el programa «Día a Día», que agrupa en un mismo paquete 'todo incluido' los servicios más habituales (cuenta, tarjeta, transferencias, recibos, cajeros, banca online, etc.).

Las condiciones para acceder a «Día a Día» son de las más sencillas de cumplir entre los programas de vinculación que existen en el sector e incluyen, adicionalmente a la domiciliación de ingresos recurrentes, tener domiciliados tres recibos o realizar tres compras con tarjeta al trimestre.

Existe también la posibilidad de disponer gratuitamente de «Día a Día», incluso sin domiciliación de ingresos, si el cliente cuenta con un importe de 20.000 euros en saldo total (sumando diversos productos: cuentas corrientes, depósitos a plazo u otros productos de ahorro inversión o previsión comercializados por CaixaBank).

Campaña de captación

Este 2025, CaixaBank ha incentivado la domiciliación de nuevas nóminas a través de todos sus canales (oficinas y canales digitales), con promociones a partir de 900 euros. En concreto, en oficinas, el banco ha ofrecido un televisor Samsung, abono en efectivo de hasta 250 euros o cupón de hasta 400 euros para productos del portal Facilitea; y en canales digitales, hasta 250 euros de ingreso en efectivo en cuenta.

Por su parte, la oferta de imagin es íntegramente digital, con 150 euros de abono por domiciliación de nuevas nóminas desde 900 euros y 250 euros en el caso de importes a partir de 1.500 euros.

Nuevo récord nacional

En el conjunto de España, la entidad ha superado las 6.300.000 nóminas domiciliadas en julio, marcando un nuevo récord, tras crecer un 2,2% en el último año, y la cuota de mercado se sitúa en el 36,6%.

Cabe destacar la gran penetración en el segmento de los jóvenes, con una cuota de mercado en nóminas del 44,1% en menores de 20 años y del 41,7% en el tramo de 20 a 24 años, con un papel clave de imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, como uno de los ejes de crecimiento en nóminas.

CaixaBank, entidad financiera líder en España, cuenta con 18,69 millones de clientes a cierre del primer semestre, tras ganar 360.000 en los últimos 12 meses. Además, del total de clientes, el 71,7% están vinculados (con tres o más familias de productos contratados). La vinculación de clientes es uno de los ejes principales de la estrategia comercial de CaixaBank.